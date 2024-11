Cristian Castro se da Nueva Oportunidad con su ex, Mariela Sánchez

Hay quienes dicen que las segundas partes nunca son buenas; sin embargo, para Cristian Castro este famoso dicho no podría estar más equivocado, y es que, en un giro inesperado, decidió darle una nueva oportunidad a su relación amorosa con Mariela Sánchez, su exnovia.

El llamado «Gallito feliz», a través de sus redes sociales, anunció su reconciliación con la argentina y hasta le dedicó un romántico mensaje para declararle su amor y hacerle saber que el tiempo que estuvieron lejos fue el más difícil de su vida. “Quiero decirte que no voy a perderte más, fueron los días más difíciles. Si supieras lo sola que ha sido mi vida… pero ya estás acá. Haremos historia mi amor, en tu mirada y en la mía Dios sabía lo que hacía”, escribió junto a dos antiguas fotografías en las que se puede ver a la pareja en la Basílica de Guadalupe y junto a Verónica Castro, madre del cantante.

Mariela, por su parte, confirmó su regreso con el mexicano y publicó algunas palabras para su famoso novio en las que dejó claro que no les interesa lo que el mundo opine de ellos, pues su felicidad es primero: “Para mí también fueron días difíciles. Mi corazón no descansa y quiere salir a este mundo loco para empezar a latir un poco y sonreír. Quién dice lo que está bien y lo que se debe, si lo que vale es lo uno puede y lo que más nos haga feliz. Te amo”.

La historia de amor entre Mariela y Cristian inició en enero de este año, cuando el intérprete de «Azul» decidió mudarse definitivamente a Argentina y buscar una casa donde vivir, durante el proceso se encontró con la empresaria, quien le robó el corazón, casi, de inmediato. SUN