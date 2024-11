Eduin Caz Denuncia Robo Millonario en Redes

El cantante Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, se convirtió en una víctima más de la delincuencia al ser despojado de varias de sus joyas, las cuales están valuadas en más de 1 millón de pesos. Fue el propio cantante quien denunció el hecho, a través de sus redes sociales, donde publicó un video en el que narró lo sucedido y pidió ayuda a las autoridades.

En sus declaraciones, Caz detalló que todo ocurrió el pasado 10 de mayo en San Antonio, Texas, después del concierto que ofrecieron como parte de su gira «La última peda». El intérprete de «Ya supérame» también detalló cómo sucedió el atraco, y es que su camioneta personal fue saqueada por un grupo de delincuentes que viajaban en tres vehículos: “Saliendo del evento, tres camionetas me robaron mis maletas con mis joyas y todo, maldita delincuencia, ni modo”, dijo el cantante.

Asimismo, hizo un llamado a la policía de San Antonio para que lo ayuden a hacer justicia, ya que, reveló, tiene varias evidencias sobre los asaltantes, como fotografías y las placas de los coches: “Ojalá me ayuden porque esta vez tengo videos, tengo cuales fueron los carros, tengo muchas pruebas… y espero ahora sí hagan algo porque fue un dineral lo que se me robó”, agregó. Y es que, trascendió, que entre los objetos robados se encuentra un reloj de oro blanco de casi 2 millones de pesos. Lo único que consoló al artista es que al momento del robo, y a pesar de que esa camioneta la utilizó para desplazarse junto con su mamá y su tía, ninguna de ellas se encontraba a bordo en esos momentos. SUN