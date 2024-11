Enrique Guzmán Confiesa que amó a Rocío Dúrcal

Enrique Guzmán revela que sintió un amor imposible por Rocío Dúrcal, quien fue su amiga por muchos años, luego de que protagonizan la exitosa película «Acompáñame». El cantante nunca se animó a hablarle de sus sentimientos, sin embargo, destaca que, entre los dos siempre existió una conexión especial que aún guarda en su corazón.

El cantante 81 años fue entrevistado por Matilde Obregón, quien lo cuestionó acerca de cuál de las canciones que interpreta en su show «La caravana del rock & roll» es la que más le conmueve. Sin dudarlo, Guzmán respondió que «Acompáñame», debido a que le recuerda a su gran amiga Rocío Dúrcal (1944 – 2006), con quien hizo famoso el tema cuando, en 1966, protagonizaron la cinta del mismo nombre.

Guzmán confesó que, de hecho, ya no suele interpretar la canción, escrita para ser cantada a dueto, con nadie más, luego de una experiencia sobrenatural que vivió. Los acontecimientos tuvieron lugar después de que «la Dúrcal» falleciera; él estaba a punto de ofrecer un concierto, en el que Angélica María lo acompañó para cantar este tema y, cuando empezaron a interpretarlo, las campanas de la iglesia frente a la que se encontraban empezaron a sonar. Extrañado, don Enrique envió a una de las personas de su producción a que se cerciorarse quién había tocado las campanas y, al percatarse de que no se encontraba nadie en el campanario, atribuyó el sonido a una queja del más allá de la cantante española, inconforme de que cantara a dueto su canción con otra persona que no fuera ella.