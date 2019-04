OPINIÓN PÚBLICA

Gonzalo Egremy

Lecheros Rechazan T-MEC

*Previsible competencia ruinosa para más de 150 mil pequeños y medianos ganaderos en una veintena de estados, entre ellos, Chiapas.

*Con el anterior TLCAN fueron a la quiebra unas 600 mil pequeñas unidades productivas de leche.

Sin duda existe profunda preocupación entre el sector productor de leche en el país, porque hasta ahora el Gobierno Federal no les ha explicado los términos de los nuevos Tratados que ha firmado México con otros países.

El estado de ánimo entre más de 150 mil pequeños y medianos productores de leche nacional, es de inquietud.

Afirman desconocer el marco general y particular de los términos en que se negociaron los Tratados de Libre Comercio con América del Norte, el llamado T-MEC, y el de Asia-Pacífico, afirmó el presidente del Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, Álvaro González Muñoz.

Este último tratado, aseguró, involucra a diez países, incluido México, aunque “nos preocupa sobremanera la relación comercial con Nueva Zelanda y Australia, que producen leche a costos relativamente menores, por efecto de que la alimentación básica del ganado vacuno, la realizan a través de pastos, en el marco de un clima templado frío apropiado para ese propósito”.

La experiencia con el TLCAN “que soportamos estoicos los pequeños y medianos productores de leche por más de 23 años, significó la ruina de 600 mil pequeñas unidades productivas y la pérdida de 500 mil empleos directos e indirectos en la actividad productiva de leche y de la industria derivada de este segmento de productores”.

De acuerdo con información del INEGI, de 1994 a 2007, desaparecieron más de 500 mil pequeños productores de leche, por efecto del TLCAN. “Para bien de la economía mexicana, el producto leche y sus derivados, debieron haber sido excluidos de ese acuerdo comercial”, destacó.

En la actualidad, los productores de esta rama alimentaria, estamos a favor de que la leche no debe formar parte de los tratados comerciales. “No nos tropecemos con la misma piedra”, expresó de manera coloquial.

Frente a ello, enfatizó el líder González Muñoz, hay que añadir una política gubernamental de subsidios que reciben los productores lecheros de esas naciones que, “en México, no tenemos”.

“Hasta ahora no hemos sabido de las condiciones precisas en cuanto a volúmenes y precios de comercialización, sin que en ello se haya considerado una previsible competencia ruinosa para los productores mexicanos”.

En estas condiciones, González Muñoz expresó, “los productores mexicanos ignoramos las reacciones de los ganaderos de países con los cuales México ha formalizado Tratados de Libre Comercio”, donde el producto leche forma parte destacada; “al menos no se ha sabido que haya inconformidad”.

Al contrario, añadió, “su silencio muestra que están contentos por vendernos un producto disminuido en su calidad nutritiva y a precios comparativos por encima del promedio de lo que en México se paga a los pequeños y medianos productores por un alimento con nutrientes naturales y de mejor calidad”.

Además, deberían ser conscientes de que nos venden saldos de leche que, en virtud de que no la pueden colocar fresca en los mercados locales, le separan la crema y otros nutrientes y le agregan proteínas artificiales, mientras que esto les abre oportunidades de comprar otros productos.

De esta forma, apuntó, el producto leche y sus derivados se convierten en “moneda de cambio”.

Comentó que, en las últimas negociaciones de funcionarios del Gobierno anterior en torno del nuevo T-MEC, “lucieron” los titulares de la Secretaría de Economía y de las Cámaras Industriales privadas, lo mismo que del Consejo Nacional Agropecuario.

“Todos ellos sólo cuidaron y defendieron intereses propios y de sus gremios, y nada por supuesto, de los sectores productivos del sector social”.

Luego entonces, el panorama pinta negro para los medianos y pequeños productores del lácteo en México, porque una vez más serán “barridos” con las importaciones generalizadas de leche y sus derivados, ¿no cree usted?

Bisbiseo

Inquietante, sobre todo entre el empresariado, ha sido el anuncio que diera el presidente Andrés Manuel López Obrador, la semana pasada, de la desaparición del proyecto peñista de las Zonas Económicas Especiales//Sin embargo, ayer en Juchitán, Oaxaca, dio a conocer que para el plan del Tren Transístmico, que proyecta unir al Océano Pacífico con el Golfo de México, y que atravesará unos 70 municipios de Oaxaca y Veracruz, sí habrá “una zona franca”//Afirmó que con ese plan se ampliarán los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz y se construirá una línea férrea, para impulsar el transporte de carga y de pasajeros del Golfo de México al Pacífico//»Vamos a crear una zona especial en el Istmo, una zona franca, una zona libre», comentó, «los que vengan a invertir en el Istmo tendrán como facilidades impuestos bajos, el Impuesto Sobre la Renta bajará a la mitad y el IVA a la mitad».//Pregunto: ¿Las ZEE no contemplaban la baja de impuestos?; ¿por qué Oaxaca y Veracruz, sí, y ésta parte sur de Chiapas, no?//Es más, AMLO dijo que bajará el precio del gas, la luz, las gasolinas y el diesel, en el Istmo de Tehuantepec. ¿Y aquí por qué no tendremos esos beneficios//Hoy retornan a clases, tras el periodo vacacional de Semana Santa, 36.6 millones de estudiantes de educación Básica, Media Superior y Superior, y de las escuelas Normales, en unos 258 mil planteles públicos y privados en todo el país, junto con 2.1 millones de profesores, según datos oficiales de la SEP//La información que se volvió viral en las redes sociales, desde el viernes último, fue sobre la presunta petición de un Tribunal en el Este de Texas, de los Estados Unidos, que supuestamente solicita la extradición del alcalde de Tecún Umán (o Ayutla) Guatemala, limítrofe con Suchiate (Ciudad Hidalgo, la cabecera municipal), Frontera Hidalgo y Metapa, Erick Salvador Suñiga (así, con S y no con Z el apellido) Rodríguez//Presuntamente una Fiscalía de Guatemala presentó una solicitud de antejuicio contra el mencionado alcalde, luego de que desde EU solicitarán su detención provisional con fines de extradición por delitos (aquí en México conocidos como contra la salud)//Lo sorpresivo es que el Alcalde guatemalteco, tenía fuertes lazos de amistad con políticos locales de la franja fronteriza mexicana y estatales de Chiapas//Veremos hasta dónde llegan las investigaciones, porque en las redes sociales aparecieron las fotos del Alcalde de Tecún Umán con Diputadas, aspirantes a Ediles y hasta con el dirigente de un partido local en el Estado//Salud.