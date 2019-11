ALFIL NEGRO

Más Sueños en Política

Oscar D. Ballinas Lezama

“Vemos que lamentablemente en la actualidad no existe una posición real de los partidos políticos en México, todos se ven opacados y están como dormidos ante la mayoría abrumadora y el autoritarismo de Morena, no existe un contrapeso que pueda validar la verdadera democracia”, dijo José Luis Capri Vila, coordinador en Tapachula, de la organización ‘México Libre’.

Al menos unas cuatrocientas personas se dieron cita el día de ayer en un centro recreativo del municipio tapachulteco para llevar a cabo su asamblea general en el Distrito Doce y llevaron a cabo el registro de militantes de lo que piensan hacer un partido político, una vez llenado los requisitos exigidos por las autoridades electorales, según dio a conocer Capri Vila, en exclusiva para EL ORBE.

Manifestó que le llama poderosamente la atención, que aún cuando no siendo tiempos electorales, mucha gente está demostrando hartazgo y molestias por una diversidad de problemas sociales, sobre todo en el tema de la inseguridad, que se ha convertido en el pan de cada día; lo mismo que la falta de fuentes de trabajo y obra pública de gran envergadura, que después de diez meses, sigue sin verse en entidades marginadas como Chiapas.

EL ORBE.- Se sabe que esta organización que busca convertirse en partido político, es impulsado y coordinado por la expareja presidencial, Felipe Calderón y Margarita Zavala, dos expanistas que hicieron mala fama como inquilinos de Los Pinos, ¿no cree usted que al navegar en este nuevo partido pasen a ser más de lo mismo?

Capri Vila.- “Cada quien tiene su opinión, yo pienso que se ha hecho una satanización de Felipe Calderón, culpándolo de la guerra que inició en su mandato contra el narcotráfico, considero que no fue una guerra, sino que buscó se respetara el estado de derecho y enfrentó a las organizaciones criminales.

“Si hablamos de resultados los números no mienten, en el primer año del gobierno de Calderón los muertos relacionados con los daños colaterales del crimen organizado llegaron a 6 mil, actualmente son aproximadamente 18 mil las víctimas; los mexicanos estamos viendo que la estrategia de abrazos no balazos, no está dando buenos resultados y lo digo con todo respeto, con un mensaje del presidente las personas que se dedican a la delincuencia y asesinan niños, asaltan, violan y extorsionan, no van a cambiar ni amenazándolos con sus progenitoras, porque esa gente no parece haberla tenido”.

EL ORBE.- Usted critica a los militantes y dirigentes de los partidos políticos, sin embargo, hasta ahora, aquí en Chiapas ni en el resto del país, se ha visto que levanten la voz por lo que aseguran estar inconformes, ¿qué opina al respecto?

Capri Vila.- “Nos estamos organizando legalmente para poder hacerlo, intentamos crear un nuevo partido con otra forma de hacer política, sin embargo, entendemos que primero tenemos que crear conciencia ciudadana en un pueblo que parece estar dormido y conforme, narcotizado por el opio de los programas sociales que con diferente nombre siguen imponiendo el voto corporativo para seguirlo comprando; el sistema no ha cambiado, continúan imponiendo el voto del hambre, es la misma gata, pero un poco revolcada”

Más allá de los sueños de quienes pretenden componer la política mexicana, está la frustración de un pueblo que ya no sabe a qué santo encomendarse, para que puedan tener mejores condiciones de vida y caminar al progreso, sobre todo en las entidades más abandonadas y marginadas, entre las que destacan Chiapas, Sonora, Guerrero, Oaxaca y otras que ni siquiera son mencionadas porque se han vuelto invisibles para quienes gobiernan en este país.

Es necesario que los actuales gobernantes, incluyendo al ‘Señor de Macuspana’, dejen de escuchar el canto de las sirenas y constaten personalmente lo que sucede en cada Estado y Municipio, para trabajar conjuntamente con los Gobernadores y Alcaldes, sin faltar el apoyo de los legisladores federales y locales que representan sus respectivos distritos electorales.

La obligación de los Diputados y Senadores, no es estar quemándole incienso a los gobernantes, sino servir a los gobernados escuchando y obedeciendo su voz, utilizando la más alta tribuna para obligar al Presidente de la República, Gobernadores y Alcaldes, a cumplir sus compromisos de campaña y los que sean necesarios para que cada entidad camine hacia el progreso.

Chiapas es una entidad que por muchas décadas ha estado olvidada y marginada por la Federación, sin embargo, en esta administración de la cuarta transformación, los chiapanecos pueden tener la gran oportunidad de salir del empantanamiento político, económico y social en que han estado muchos años; el gobernador actual, Rutilio Escandón Cadenas, goza de la confianza y la amistad de Andrés Manuel López Obrador, esto lo coloca en una posición privilegiada para que sus gestiones en favor de Chiapas, sean apuntaladas por el Presidente de la República.

Ojalá que las voces discordantes que empiezan a escucharse en el Soconusco, tengan eco en los legisladores federales y éstos unifiquen esfuerzos con el Gobernador chiapaneco y el Presidente de la República, para encontrar las mejores soluciones a los problemas de Chiapas, incluyendo a esta región de la Costa, que sigue siendo invisible para la Federación.