ALFIL NEGRO

Enemigos Públicos

Oscar D. Ballinas Lezama

Como aves de rapiña proceden muchos de los Agentes de Vialidad Municipal y Tránsito del Estado, aprovechan las fechas decembrinas para hacer su agosto en diciembre, cometiendo todo tipo de abusos con los automovilistas, sobre todo con los que vienen de fuera y desconocen el sentido de la vialidad y estacionamientos prohibidos que carecen de señalamientos oficiales.

Luego de que realizaran cambios de personal en la Dirección de Vialidad Municipal, el nuevo titular llegó con la espada desenvainada y los agentes bajo su mando, se convirtieron en los grandes enemigos de los automovilistas, principalmente de los turistas centroamericanos a quienes con cualquier pretexto se les imponen multas a diestra y siniestra.

Es curioso que los ‘guardianes de la vialidad’ se transforman en agentes ‘invisibles’, se aparecen cuando menos lo esperan sus víctimas a las que prácticamente atracan, despojándolos de sus placas, licencias y no pocas veces el abuso va más allá amenazando al presunto infractor con quitarle hasta el vehículo para encerrarlo en el corralón en donde la víctima vive otro calvario burocrático.

De la misma manera, dicen los quejosos, actúan los ‘cumplidos agentes’ de Tránsito del Estado, quienes tampoco se interesan en orientar a los automovilistas y mucho menos ayudarles cuando son turistas que desconocen el sentido de la vialidad.

Dicho modus operandi de estos servidores públicos, causa grave daño al turismo regional y como consecuencia se deteriora la economía local, ya que son pocos los que buscan entrar al centro de Tapachula en donde son atracados por agentes de Vialidad, Tránsito del Estado y los malandracos comunes y corrientes que roban al transeúnte, pero sin permiso oficial.

2019 está cerrando de muy fea manera en este país, sobre todo en el Soconusco, donde los discursos de los gobernantes se pierden en la realidad; estas tierras de la frontera sur, marginadas y olvidadas por completo por la Federación, siguen sufriendo la falta de fuentes de trabajo, de inseguridad, la falta de obra pública, una migración que llegó para quedarse y aumentar la pobreza de la región, así como una insalubridad que espanta y genera infinidad de muertes.

Por otro lado, el sistema educativo sigue de mal en peor porque no obstante las promesas del ‘Señor de Macuspana’, de abrir de par en par las puertas de las Universidades, con la finalidad de que nadie se quede sin el derecho a estudiar, la realidad es que, quienes dirigen las instituciones educativas siguen montados en su macho y dejan sin oportunidad de estudiar a millones de jóvenes cada año.

Los únicos que están haciendo su negocio redondo, son los empresarios y políticos dueños de Universidades privadas, que muchas veces operan sin los permisos autorizados en algunas carreras, en las que el reconocimiento o validez oficial de estudios en el Programa Educativo Nacional, (RVOE) no se les otorga, sin embargo, cobran cuotas sumamente caras por concepto de colegiaturas.

La educación en México está en gran parte en manos de la iniciativa privada, es un negocio más en donde los propietarios poco o nada les interesa la superación educativa de los estudiantes, los ven únicamente como parte del negocio que los ha hecho millonarios.

Sólo basta hacer una pequeña investigación en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, para darnos cuenta de la enorme cantidad de universidades privadas, en las que los padres de familia les cuesta un ojo de la cara mantener a sus hijos, lo hacen así, porque las escuelas de Gobierno son insuficientes y al parecer en algunas facultades, permea la corrupción y el abuso del poder de quienes las dirigen o administran, sería cuestión de investigar a fondo el motivo por el cual la gran mayoría de los aspirantes a ingresar en ellas a las Universidades oficiales, no pueden hacerlo. (no obstante, la promesa de Andrés Manuel López Obrador, de que en su gobierno ningún estudiante se quedaría fuera de las escuelas. A menos que el presidente tenga otros datos).

En el renglón de la salud, a los soconusquenses les ha ido como en feria, cientos de sus habitantes siguen muriendo a causa del Cáncer, Sida, Diabetes, paros cardiacos y Dengue Hemorrágico; este último flagelo parece haber llegado para quedarse en esta zona de la Costa chiapaneca.

Ante la incapacidad del Sector Salud en Chiapas, el Dengue Hemorrágico aumenta sus víctimas cada día, sobre todo en personas adultas mayores y niños, quienes caen como pajaritos ante la agresividad de esta terrible enfermedad.

No existe cerco sanitario alguno, los programas de combate a esta enfermedad son ocasionales y nadie sabe a ciencia cierta si logran su objetivo de exterminar al zancudo que contamina con esta enfermedad; hasta ahora, las esporádicas fumigaciones con el peligroso malatión de poco o nada han servido para contrarrestar las muertes provocadas por el piquete del mosco ‘aedes aegypti’.

En las primeras horas del día del último mes del 2019, Eduardo, un niño hermoso de apenas un año de edad, fue diagnosticado tardíamente con Dengue Hemorrágico, los médicos que le atendieron no supieron detectar a tiempo la enfermedad; sin embargo, el pequeño Eduardo, que ayer fue sepultado en una pequeña caja y rodeado de flores blancas, nunca supo que su destino había sido marcado por los funcionarios del Sector Salud, responsables de combatir al mosco del Dengue.

Ya lo dijo una Diputada local, en Chiapas, el Sector Salud anda por la calle de la amargura, la carencia de medicamentos en todos los hospitales está afectando a la sociedad entera, el sol no se puede tapar con un dedo y simular que todo está bien cuando en las farmacias de los nosocomios chiapanecos no hay medicamentos, tampoco médicos especialistas suficientes.

En otras cosas, un exinquilino del Palacio de Cristal, exdueño de la ‘silla china’, ya anda haciendo ruido para tratar de regresar; lo malo es que al parecer solamente libró las cuentas del recurso federal, lo que aún lo tiene contra la pared es la auditoría por más de 12 millones de Pesos, recursos que recibió del Gobierno Estatal en su administración y hasta ahora no lo ha comprobado, aprovechando que el encargado de la Auditoría Superior del Estado ni suda ni se acongoja con este pendiente del exalcalde tapachulteco. ¿Y la cuarta transformación?…¡Bien, gracias”!

¿Será que la ley sólo se aplica contra los enemigos del nuevo sistema y de quienes fungen como gobernantes o funcionarios de primer nivel en los ámbitos, federal, estatal y municipal?…a saber mi rey, yo vengo de Tuxtla Chico.

Que el año del 2020 todo será distinto, que van a sacar la casta, que van a bajar los precios de las gasolinas, el gas y la energía eléctrica, que van a quitar el horroroso horario de verano, que en el Soconusco habrá suficientes fuentes de trabajo, que harán grandes obras federales como nunca en la historia de esta frontera sur, que bla, bla, bla, bla…(lo mismo dijeron Fox, Calderón y Peña Nieto, así como casi todos los que han desfilado con la banda presidencial de México)

La gran verdad es que después de un año, los soconusquenses siguen peor que antes, claro, en sexenio pasados las promesas incumplidas las hicieron Presidentes de los partidos de la oposición, los de la mafia en el poder, los neoliberales, los malos entre los malos… y ahora ¿quién hizo las mismas promesas y no ha cumplido? ¡que conteste la ciencia!