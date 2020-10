EL QUINTO PODER DE MEXICO

Denuncian, Sembrando Corrupción en el Campo

Ernesto L. Quinteros

La inconformidad en el sector campesino crece en esta región del Soconusco y Sierra, sobre todo entre los cafeticultores, quienes ven con tristeza cómo el Gobierno Federal está desapareciendo los apoyos para este sector productivo, del que dependen miles de familias campesinas.

Pero lo más grave de esta situación, es la denuncia pública que hizo el representante de la Unión de Cooperativas Unidos para Estar Bien, Ismael Gómez Coronel, quien denunció que en el programa federal “Sembrando Vidas” se están cometiendo presuntos actos de corrupción.

Un ejemplo de ello dijo, es que hay casos en donde un solo productor enlista a varios miembros de su familia como beneficiarios, para recibir hasta “50 mil Pesos” en ese programa.

El dirigente de los cafeticultores, también consideró que “el recorte al presupuesto general al campo ha sido brutal en lo que va del presente sexenio”, y por ello están completamente indefensos y abandonados.

Aseguró que el presupuesto para el campo en México no solo se recortó, sino que desapareció por completo y para todos los cultivos.

Hoy en día todos se preguntan ¿en dónde están los Diputados federales que juraron defender a los campesinos?

Claro, las promesas las hicieron como candidatos durante el proceso electoral del 2018, pero seguramente nuestros flamantes legisladores van a querer brincar a otro cargo público, así que la población los estará esperando con ansias para la próxima jornada electoral del 2021, ya que seguramente regresaran a pedir más votos.

Medición de Aspirantes.

Fuentes de la cúpula en el poder ya traen bajo el brazo las primeras mediciones (encuestas) de la gran diversidad de aspirantes a las presidencias municipales en la entidad.

Claro, de las principales ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán y otras localidades.

El objetivo es ir tejiendo la red de candidatos que aseguren votos para los respectivos partidos políticos y sus alianzas.

El rompecabezas electoral para el 2021 ya se empezó a armar, y solo quedarán afuera aquellos que de plano no los conocen ni en su casa. Y los que a pesar de estar en un cargo público no lo han sabido capitalizar.

Hay que recordar que el dueño del balón en el Estado tiene suficientes fichas para apostarle a todos los colores, y difícilmente va a perder. Siempre ha sido así, y ese modo de operar en política difícilmente va a cambiar.

¿Será tal vez ese el motivo de tanto jaloneo y golpes bajos entre pretensos?

Estamos a dos meses y una semana para que termine el presente año, y en Febrero del año próximo los encargados de los temas políticos en la entidad deberán de tener planchado este asunto.

Y es que uno de los objetivos principales es evitar los mismos errores del pasado, en donde los partidos políticos anduvieron cambiando candidatos a unos días de la jornada electoral, demostrando una total desorganización.

Incluso, había candidatos que ni les notificaron que ya los habían bajado del caballo y seguían haciendo campaña como locos.

Hoy la credibilidad y confianza en el proceso electoral está en juego.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

