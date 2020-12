EL QUINTO PODER DE MEXICO

El Riesgo Para Detonar Covid

Ernesto L. Quinteros

Es de conocimiento público que las autoridades han sido rebasadas por el fenómeno migratorio en esta región de la frontera sur de México.

Pero la nueva normalidad en la que vivimos, también exige al Gobierno Federal de nuestro país que atienda con responsabilidad la problemática que generan miles de migrantes de diferentes partes del mundo varados en Tapachula y municipios aledaños.

Hoy en día vivimos una crisis de salud mundial inédita debido a los contagios de Coronavirus, obligando a todos los Gobiernos del ORBE, a buscar y adquirir apresuradamente la vacuna contra el mortal virus para proteger a su población.

Desafortunadamente, parece que en esta zona fronteriza no pasa nada, ya que miles de migrantes de diferentes nacionalidades se siguen concentrado en grandes números en parques y espacios públicos.

Y como lo hemos comentado insistentemente en este espacio informativo, no respetan las medidas sanitarias emitidas por las autoridades de salud de los tres niveles de Gobierno.

No guardan la sana distancia, no usan cubrebocas y viven en condiciones de calle, por lo que ya hay denuncias de comerciantes del centro de la ciudad en la Perla del Soconusco, señalando a grupos de migrantes que se han apoderado de parques, en donde prácticamente se han quedado a vivir.

Las decisiones centralistas, por mala suerte, más las omisiones que se cometen en el Instituto Nacional de Migración, siguen permitiendo que miles de migrantes hagan lo que les venga en gana en esta región. No hay autoridad que regule o controle a esta población flotante.

Y entonces viene de nuevo la pregunta, ¿para cuándo el comisionado nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez atenderá la problemática?

Y mientras esto sucede, el general de Brigada, Aristeo Taboada Rivera, recién nombrado delegado en Chiapas del Instituto Nacional de Migración (INM), ya reconoció que algunos migrantes asegurados y remitidos a instalaciones de la Estación Migratoria ‘Siglo XXI’, al norte de Tapachula, presentaban Coronavirus, por lo que fueron aislados en las antiguas instalaciones de la garita denominada “El Hueyate”, que por cierto está en pésimas condiciones.

En fin, pero lo importante es, no solo reconocer este problema por el que la CNDH emitió medidas cautelares contra el INM, más bien, se deberían preocupar por adoptar protocolos de atención a la población migrante debido a la pandemia.

Porque si no cuentan con las medidas sanitarias necesarias en todas las instalaciones de esta dependencia, no solo están en riesgo de contagio de Coronavirus los migrantes, sino también el personal administrativo y operativo que trabaja en esos lugares.

No se trata de estigmatizar a los migrantes, o discriminarlos. No, se trata de que el personal migratorio realice un trabajo más eficiente.

La nueva normalidad también exige que el INM, esté a las alturas de las circunstancias que se viven por la pandemia.

El fenómeno migratorio en esta región de la frontera sur, ya de por sí era complejo. Pero con los brotes de Coronavirus a nivel mundial, aún más.

Es por eso la insistencia de que el Instituto Nacional de Migración debe cumplir con el trabajo que le corresponde. De lo contrario seguiremos en las mismas.

Pero como siempre, la mejor opinión es la de usted estimado lector.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Ánimo!

