ALFIL NEGRO

Mientras la pandemia está en todo su apogeo, causando miles de contagios y muertes, algunos políticos insisten en anclarse en el pasado de la corrupción y los abusos del poder, sin que exista autoridad alguna que los detenga y castigue.

Suchiate, un municipio ubicado geográficamente en la frontera sur de México, con más de 50 mil habitantes locales y 20 mil extranjeros, que a falta de suficientes fuentes de trabajo han convertido esa población en una caricatura de Sodoma y Gomorra, en la que prevalece la delincuencia como actividad principal para sobrevivir.

Para nadie es secreto que las clicas maras y otros grupos delincuenciales se han apoderado de esa zona fronteriza, donde prevalece el contrabando de todo tipo de mercancía, armas y drogas, causando un caos social en donde sobrevive y se enriquece el más fuerte, ante la pasividad de sus autoridades municipales.

Durante décadas, los habitantes de la llamada ‘Tijuanita del Sur’ han venido denunciando que, presuntamente, las Delegaciones de la Oficialía Civil siguen convertidas en ‘fábricas de mexicanos’, al grado de que algunos funcionarios de esa dependencia estatal fueron denunciados y encarcelados, sin embargo, más tardaron en encerrarlos que en recibir la orden de su liberación, no obstante, haberse presentado pruebas contundentes de su presunta actividad ilícita.

Los suchiatenses afirman que cada tres años, el Alcalde o Alcaldesa en turno, tiene la facultad de promover al Delegado de la Oficialía del Registro Civil, como supuestamente lo hizo Sonia Eloína Hernández Aguilar, promoviendo o recomendando a Alonso Mazariegos, para tan importante y delicado cargo en esa zona fronteriza del río Suchiate.

Recientemente, algunos habitantes de un ejido de ese municipio se quejaron contra el personal del INE que ha instalado un módulo en las instalaciones del DIF Municipal de Suchiate, en donde al parecer están expidiendo credenciales del INE a favor de extranjeros centroamericanos, quienes son llevados en ‘parvada’ por un sujeto conocido como Ubaldo ’N’, quien al parecer, en contubernio con los representantes del Instituto Nacional Electoral, dan preferencia en atender a los extranjeros que no tuvieron que ir a la Secretaría de Gobernación para convertirse en mexicanos, por eso los suchiatenses exigen a las autoridades correspondientes se investigue a fondo esta denuncia de supuestos hechos delictuosos.

Los denunciantes explicaron que la ‘fábrica de mexicanos’ opera casi todo el año, sin embargo, incrementa sus actividades en vísperas de las elecciones y en forma fraudulenta miles de extranjeros acuden a las urnas con nombres de otras personas vivas, o muertas.

Como botón de muestra mostraron en el caso de Osmar Espinoza Espinoza, con número de credencial ESESOS66082307H400, con número de emisión 07; con el mismo nombre y número de credencial de elector, aunque diferente fotografía y con número de emisión 08, votaron en las elecciones pasadas (EL ORBE tiene en su poder copia de estas credenciales duplicadas en Suchiate).

Finalmente, los suchiatenses exigen que la Secretaría de Gobernación investigue también en dónde nació la extercera regidora y actual alcaldesa sustituta, Zoila Campos Guzmán, quien al parecer es de origen salvadoreño y nadie entiende en qué momento se nacionalizó mexicana y lograr que su supuesta comadre y amiga la impusiera como suplente en la alcaldía, cuando debió otorgar ese cargo al Segundo Regidor, porque la Primera Regidora simplemente no quiso ostentarse como Alcaldesa.

En otras noticias, trabajadores del Spaunicach continúan exigiendo la renuncia del rector Rodolfo Calvo Fonseca, quien supuestamente es responsable de la falta de pagos por varios millones de Pesos al IMSS y el Infonavit, además, que en franca violación al contrato colectivo de trabajo tampoco se ha pagado el derecho de las marchas (servicios funerarios) a familiares de más de cinco trabajadores que han fallecido.

Menciona el secretario general del Spaunicach, Enrique Penagos García, que a un buen número de empleados administrativos les pagaron a principio de Enero con cheques de hule, ya que al tratar de cobrarlos en el banco fueron rebotados; por todas esas acciones que contrarían el espíritu del contrato colectivo de trabajo, exigieron ante el mismo Gobernador del Estado que Rodolfo Calvo sea investigado con una auditoría y cesado del cargo.

En Cacahoatán, el escándalo de una dirigente de un partido político está a punto de ir a la cárcel, luego que su víctima Alma Lucila López Mazariegos, interpuso la denuncia penal ante el Fiscal del Ministerio Público, Manuel Nicolás de San Cristóbal, formándose el expediente o carpeta número 285-015-0502-2020.Estén pendientes de la historia de ‘la mujer de negro’ que tiene una orden de restricción para no acercarse a su víctima.

La pandemia del Covid en su más alto pico de contagio; miles de mexicanos en espera de contagiarse el día de San Valentín y de la Virgen de la Candelaria. Así somos los mexicanos, ¿y qué?

