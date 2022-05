México Tiene los Médicos Recomendados por la OMS

Otilia Carvajal y Samuel Alejandro Aguilar

México sí cumple con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto al número de médicos y especialistas que se deben tener por cada mil habitantes.

Lo anterior, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuyos datos indican que al cuarto trimestre de 2021 en el país había 407 mil 358 médicos familiares y especialistas, una media de 3.1 trabajadores y la OMS sugiere que por cada mil habitantes debe haber tres doctores.

Sin embargo, el país está por debajo del indicador de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que marca un ideal de 3.5 médicos por cada mil habitantes.

Ciudad de México, Baja California Sur, Colima, Michoacán y Zacatecas son los cinco estados que tienen las tasas más altas de médicos en total por cada mil habitantes, en esas zonas esta medida va entre 4 y 5.6 trabajadores de la salud. Mientras que Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Sonora y Chiapas están en los últimos lugares y muy por debajo de estos indicadores internacionales.

Al desagregarlo por categorías, el país cuenta con 1.58 médicos generales y familiares por cada mil habitantes.

Con los médicos especialistas, sólo México tiene un doctor por cada mil habitantes, y la cifra varía por cada entidad.

En total son 144 mil 273 especialistas y Michoacán, la Ciudad de México, Jalisco, Puebla y Veracruz son los que cuentan con las tasas más altas, entre 1.40 y 2.10 expertos por cada mil habitantes, mientras que Chiapas y Sonora están en el fondo de la lista.

La ENOE también contempla la categoría de «otras especialidades» que incluye a ingenieros biomédicos, optometristas, nutriólogos, especialistas en seguridad e higiene y salud pública, en medicina tradicional y alternativa, enfermeras especialistas, fisioterapeutas, audiólogos, logopedas, farmacólogos y dentistas.

En esta lista, Veracruz ocupa el primer lugar con 15.89% de especialistas, seguido de Ciudad de México y Jalisco.

Expertos desempleados. Xavier Tello, analista en Políticas de Salud, aseguró que sí hay médicos suficientes en México, pero están desempleados o subempleados; sin embargo, expuso que hacen falta plazas con buena infraestructura, ya que un especialista no puede formarse en hospitales de primer nivel o clínicas familiares.

El también médico cirujano manifestó que en México hacen falta especialistas en todas las áreas, pero la necesidad se agudiza en cardiología y neumología.

Sobre esta última, subrayó que en el país sólo hay tres hospitales especializados, por lo que la cantidad de médicos que pueden capacitarse es limitada.

El problema no es que no existan los médicos, sino que lo que refleja la OCDE son los doctores que trabajan en su área, es decir, que tienen un empleo, apuntó.

Sobre los salarios, indicó que con base en el tabulador federal, un médico general gana 16 mil pesos mensuales brutos, y un especialista que estudió más de 10 años, considerando las retenciones, percibe 27 mil pesos al mes.

«En Alemania están ganando 138 mil dólares [al año]. En México un médico gana menos de 10% de lo que gana uno en Alemania», destacó.

El maestro en Salud Pública por la Escuela de Medicina de Yale, Malaquías López, explicó que es un despropósito enviar a especialistas a comunidades alejadas si no cuentan con el equipo necesario para trabajar.

Además, el exfuncionario del sector Salud explicó que el gobierno federal debe implementar una estrategia para distribuir a los médicos especialistas de acuerdo con las necesidades de cada región del país.

En el caso de los nefrólogos, por ejemplo, dijo que hay menos en comparación con otros países; sin embargo, no hay lugares de trabajo en México.

Sobre la llegada de médicos cubanos al país, consideró que responde a una estrategia ideológica, pero no contribuye a mejorar el sistema de salud nacional: «No vienen a resolver nada.

Andrés Castañeda del Colectivo Médicos en Formación, planteó que las plazas dignas no sólo contemplan el salario, también las condiciones de seguridad e infraestructura para trabajar.

El médico expuso que hay suficientes profesionales de la salud para llenar la necesidad actual, pero esa necesidad está siendo atendida en el espacio privado, como son los consultorios adyacentes a farmacias.

Castañeda Prado advirtió que hay más de 5 mil 700 centros de salud en México que no tienen médicos contratados, principalmente en comunidades marginadas, cuya población es atendida por pasantes de servicio social. Sun