ALFIL NEGRO

“Cacahoatecos denuncian presuntos actos de negligencia y nepotismo del “Príncipe Tigre” (El pueblo bueno)

¿Justicia Torcida?

Oscar D. Ballinas Lezama

La liberación bajo palabra de la exsecretaria de Sedesol, Rosario Robles Berlanga, no la exime de una presunta responsabilidad al dictarse sentencia, de ahí que si bien es cierto se fue a casita, tendrá que acatar diversos ordenamientos legales para seguir teniendo ese beneficio.

El juez de la causa penal de Robles Berlanga, ordenó que ésta se presente a firmar cada quince días al Cefereso en donde estuvo cautiva casi tres años, así también, se le prohibió que salga del país y se le impusieron otras limitaciones que le impedirán llevar una vida normal.

Lo raro en este caso, opinan los expertos en leyes y política, es que la mayoría de presuntos cómplices de la exsecretaria de Sedesol, como Emilio Zebadúa González, exoficial mayor de esa dependencia federal, en la que hace pocos años descubrieran lo que llamaron ‘la Estafa Maestra’ están libres.

Para nadie es secreto que Zebadúa González confesó ante el Ministerio Público de la Ciudad de México, estar implicado en los desvíos de los recursos federales falsificando firmas e inventando facturas que hicieron por grandes cantidades de dinero que supuestamente desviaron para su benficio personal, sin embargo, parece ser que las autoridades decidieron no tocarle un pelo a Zebadúa.

El exoficial mayor de Sedesol supuestamente aceptó negociar con el Gobierno para lograr evadir la justicia mexicana, ofreciéndose como testigo protegido, que es como convertirse en ‘Judas’ con tal de salvar el pellejo; el resto de los involucrados, incluyendo dos de sus hermanos y algunos exfuncionarios de esa depedencia, entre los que se destacan los de Chiapas, terminaron llegando a ‘arreglos bajo el agua’ que les permitieron librarse de la mano justiciera, pagar una risible fianza que les evitó tocar la cárcel.

Aquí no se aplicó lo de todos coludos o todos rabones, de ahí la sospecha pública de que el encarcelamiento de Robles Berlanga se trató de una burda y cruel venganza política, que al parecer se ‘cocinó en las entrañas del palacio nacional.

En otro orden de ideas, el enroque político en la Secretaría de Educación Pública fue otro de los escándalos distractores que evitan al pueblo bueno mexicano poner atención a los problemas reales que lo están llevando al despeñadero, entre ellos la inseguridad, el aumento del precio en servicios y productos, sobre todo, medicinas, luz eléctrica, gasolinas y la falta de fuentes de trabajo.

En ciudades como Tapachula Chiapas, debido al crecimiento de la migración se ha generado un caos social debido que no hay trabajo para los locales, menos para más de cien mil indocumentados que han entrado por la frontera sur “como Pedro por su casa”.

Comentando algunas denuncias ciudadanas que nos hacen llegar habitantes de Cacahoatán, quienes están que ni los calienta el sol por la supuesta incapacidad para gobernar del que llaman el ‘Príncipe Tigre’, pues supuestamente ha dejado abandonada varias obras que iniciaron hace cuatro meses.

El camino que conduce al cantón ‘La Soledad’ del municipio cacahoteco, es uno de los botones de muestra de la falta de capacidad o voluntad de las autoridades municipales, ya que iniciaron la rehabilitación del camino hace cuatro meses y solo ha mostrado arranque de burro viejo, llevan más de 120 días sin que continúen con los trabajos de esa vía que conecta con los cantones Soledad, La Paz, Bolívar y finca La Unidad, afectando a más de 800 familias del sector rural.

Alfonso Pérez Romero, uno de los afectados con el remedo de obra mencionado, que según el Alcalde tiene un costo de casi tres millones de Pesos, argumenta que al parecer las autoridades municipales no planificaron bien los trabajos ni los recursos económicos, y está provocando pérdidas económicas a los agricultores que no pueden sacar sus cosechas de café, rambután, cacao, entre otros productos que siembran en esa zona.

Las quejas contra el ‘Príncipe Tigre’ aumentan en la zona urbana, donde su contratista (un tal Virgilio Leyva, pues al de Obras Públicas nadie le conoce) también mantiene en el más completo abandono la obra de rehabilitación de la 13 Avenida Norte, entre Central y 5ª. Oriente, del Barrio Guadalupe, en donde empezaron a ponerle pavimento mixto con un costo de casi un millón y medio de Pesos; llevan más de cuatro meses en que la dejaron a medias y ahora está abandonada, los habitantes de ese sector no pueden transitar con sus vehículos ni estacionarlos frente a sus casas, teniéndolos que dejar a más de doscientos metros y con el peligro que se los roben, afirman los denunciantes.

Otro grupo de habitantes de la Villa de las Hortencias, piden al Gobierno del Estado que a través del al ASE o el Congreso local, se ordene una investigación a fondo de estas denuncias, así como de los presuntos actos de nepotismo y otras irregularidades como las rentas de propiedades que están a nombre de Santiago Inchong, uno de los hermanos del alcalde cacahoateco, utilizando esa propiedad para oficinas de Protección Civil, por lo que presuntamente pagan más de 38 mil Pesos de renta, siendo unos pequeños locales en interior por los que nadie pagaría ni mil Pesos por rentarlos; además, consideran indebido que con ello se beneficie a familiares del Alcalde, argumentan los quejosos.

Añadieron que también se investigue la renta que hace al Ayuntamiento la madre del actual Presidente, de un predio con tres pequeños cuartos y un patio baldío que utilizan para guardar algunos vehículos del municipio, supuestamente pagando una exagerada renta de casi 40 mil Pesos.