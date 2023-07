EL QUINTO PODER DE MEXICO

Incremento de Flujos Migratorios es la Historia sin fin en la Frontera Sur

Ernesto L. Quinteros

No hay poder humano que detenga la fiebre de miles de familias de distintas partes del mundo que quieren ir a probar suerte a los Estados Unidos. En sus lugares de origen viven en la miseria, la pobreza, rodeados de un ambiente hostil, violento e inseguro.

Según reportes de albergues que prestan ayuda a migrantes en Tapachula y municipios aledaños, ya están saturados debido al arribo de más contingentes de migrantes.

La mayoría de las familias migrantes que han llegado a esta zona son de Venezuela, un país sudamericano consumido por la pobreza, la violencia e inseguridad. Con un gobierno dictatorial que ha provocado el éxodo de un buen porcentaje de su población.

Los organismos internacionales de ayuda humanitaria han sido rebasados, no hay ayuda que alcance.

Los migrantes siguen generando una infinidad de problemas sociales, de salud pública, inseguridad, económicos, etcétera.

El Gobierno Federal de México está inoperante, también ha sido rebasado y el ejecutivo federal, López Obrador, quien está más preocupado por seguirle tirando calabaza a Xóchitl Gálvez y a los opositores. Mientras la frontera sur sigue olvidada.

Tráfico de Migrantes en Aeropuerto.

En contraparte, del lado obscuro, el fenómeno migratorio en esta región de la frontera sur sigue dejando ganancias millonarias para unos cuantos. Sobre todo para los supuestos agentes del Instituto Nacional de Migración que se especula están coludidos con traficantes de personas.

El tema no es nuevo, hasta lo podríamos calificarlo de normal en esta región fronteriza entre México y Guatemala.

Ya a nadie le espanta el abuso cometido contra miles de migrantes que ingresan de manera ilegal a territorio nacional por el río Suchiate. Y sufren todo tipo de vejaciones ya sea a manos de delincuentes, o los elementos de las diferentes corporaciones de seguridad.

Lo que sí está llamando la atención, es que ahora los traficantes de indocumentados en complicidad con algunas autoridades al parecer ya corrompieron los sistemas de seguridad del aeropuerto internacional de Tapachula.

Claro, no faltará quien diga que el tráfico de indocumentados por vía aérea lleva años en operación. Pero lo novedoso del asunto es que ya se están descarando demasiado, cuando antes por lo menos cuidaban las formas, y no se afectaba en nada a la población de esta región.

Todo este tema sale a la luz pública, después de que usuarios de este aeropuerto en la perla del Soconusco, se han venido quejando en repetidas ocasiones ya que las aerolíneas sin explicación alguna “atrasan los vuelos” sobre todo el que tiene que salir a las 9:00 pm y termina saliendo a las 11:00 de la noche para supuestamente llegar a las 2:00 de la mañana a la Ciudad de México.

Lo curioso es que la mayoría de los pasajeros, presuntamente son de origen extranjero, principalmente asiáticos y cubanos. Por lo que ya hay sospechas que este aeropuerto también ya le entró al negocio ilícito de tráfico de personas.

¿Tendrá conocimiento de esta situación el actual Delegado del Instituto Nacional de Migración en Chiapas?

Según testimonios de algunos migrantes que ya lograron llegar a los Estados Unidos, y que obviamente utilizaron esta ruta de Tapachula, para posteriormente volar al centro o norte del país, para así llegar más rápido a la Unión Americana, revelan que presuntamente algunos pagaron de “3 mil a 5 mil Dólares”.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

