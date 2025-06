Trump Asegura que Israel e Irán Acordaron «Cese el Fuego»; si Todo Sale Bien, «la Guerra Habrá Terminado»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que Israel e Irán han alcanzado un «alto el fuego total» durante 12 horas, tiempo tras el cual señaló que se considerará que la guerra entre ambos países «habrá terminado».

A través de su Truth Social dijo que el alto el fuego pondría un «fin oficial» a la guerra, un cambio importante en las hostilidades luego de que Estados Unidos bombardeara tres instalaciones nucleares iraníes el fin de semana.

«¡FELICIDADES A TODOS! Se ha acordado plenamente por y entre Israel e Irán que habrá un completo y total alto el fuego», posteó Trump en Truth Social. El cese el fuego comenzará en seis horas, una vez que ambos países, explicó Trump, hayan «completado sus misiones finales en curso».

Trump detalló que será Irán el que comience oficialmente el cese el fuego. Transcurridas 12 horas, Israel hará lo propio. Doce horas después (24 desde que Irán dé inicio al alto a las hostilidades), si todo sale bien, indicó el mandatario estadounidense, será el «FIN oficial» de lo que llamó «guerra de 12 días».

Bajo estos cálculos, Teherán adoptaría el armisticio a las 00.00 de este martes, hora de Washington (22 horas del lunes en México).

El jefe de Estado, que el sábado bombardeó las instalaciones nucleares iraníes, para poner fin al programa nuclear del país persa,.dijo que durante el cese el fuego, cada bando «permanecerá en PAZ Y RESPETO».

«Suponiendo que todo funcione como debería, que lo hará, me gustaría felicitar a ambos Países, Israel e Irán, por tener la Resistencia, el Valor y la Inteligencia para terminar, lo que debería llamarse, ‘LA GUERRA DE 12 DÍAS’. Esta es una Guerra que podría haber durado años, y destruido todo el Medio Oriente, pero no lo hizo, ¡y nunca lo hará! Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a Irán, Dios bendiga al Medio Oriente, Dios bendiga a los Estados Unidos de América, y ¡Dios bendiga al mundo!».

Israel decidió bombardear Irán el pasado 13 de junio con el objetivo de dañar a su ejército y al programa nuclear de los ayatolás.

Desde entonces Irán e Israel han intercambiado regularmente ataques con drones y misiles. El sábado, Estados Unidos atacó Fordow, Natanz e Isfahán, en una misión que, según Trump, fue un «éxito» y «pulverizó» los complejos, aunque el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advirtió que es muy pronto para saber el daño real ocasionado a esos sitios.

Este mismo lunes, Irán atacó la base de Estados Unidos en Qatar, aunque sin llegar a impactarla ni causar daños.

Se cree que el contraataque iraní se diseñó para no seguir incrementando la escalada bélica en la región, ya que el país persa notificó a Estados Unidos por adelantado de la ofensiva. Sun