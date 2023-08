Se Tensa el Proceso Interno de Morena, en Plena Recta Final

Ernesto L. Quinteros

El video del hermano del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Pio López Obrador se viralizó en cuestión de minutos, ya que los señalamientos que hace sin duda cimbraron las estructuras del Movimiento de Regeneración Nacional, así como puso en que pensar a otros aspirantes a dirigir los destino de la Cuarta Transformación.

Es del dominio público que Pío está apoyando abiertamente al excanciller Marcelo Ebrard, por eso ha llamado mucho la atención, no solo por los señalamientos que hizo, sino quien lo hizo, lo cual habla que hasta en la familia en el poder hay opiniones y definiciones políticas encontradas.

Como primer punto el hermano del mandatario asegura que fue un error muy grave en el proceso interno de Morena, que no hubieran debates, asegurando que con ello se le abrió la puerta a la forma de hacer política del PRI, de los años 80’.

Así como reprocha fuertemente el presunto acarreo para asistir a las asambleas informativas masivas, la excesiva publicidad en bardas y espectaculares en las ciudades del país por parte de algunos aspirantes a dirigir los destinos de la 4T.

Lo más fuerte de este video que sigue circulando en las benditas redes sociales, es que Pio López Obrador prácticamente denuncia que hay un derroche de recursos públicos y la supuesta intervención de funcionarios de todos los niveles.

“Se les olvidó que con esta patraña propagandística no van a engañar a la gente, porque el pueblo ya despertó, tiene conciencia, está politizado, no se está chupando el dedo”, advierte el hermano del mandatario. ¡Duro y a la cabeza!

Todo esto sucede cuando falta unos diez días para que se lleve a cabo la encuesta de Morena. Método selectivo con el cual pretenden definir quién será el próximo coordinador de los comités de la defensa de la cuarta transformación, es decir, el próximo candidato o candidata presidencial para el 2024 del partido en el poder.

Es por eso que estas fuertes declaraciones de Pío pueden trascender aún más. Porque honestamente son muy pocos los personajes al interior de Morena e incluso, en el mismo círculo cercano del Presidente, que se han atrevido a señalar presuntos actos de corrupción en el partido en el poder.

Posterior a lo sucedido ya nada será igual, y se está poniendo en entredicho el proceso interno para definir a su candidato o candidata presidencial para el 2024.

Bien dicen que en política no hay nada escrito. Apenas hace unos dos o tres meses atrás, muchos pensamos que la elección presidencial sería un día de campo para el partido político en el poder. Pero ya vemos que no, todo porque la lucha interna en Morena se está complicando. Y seguramente vendrán cosas peores.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un llamado desesperado a la unidad y al respeto de los acuerdos.

Jóvenes Desaparecidos Conmociona a México.

La desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno en Jalisco, ha conmocionado al pueblo de México, debido a que hay sospechas de que fueron secuestrados, torturados y asesinados por parte de un grupo criminal.

Situación que desnuda una vez más la situación de inseguridad y violencia que se vive en amplias regiones del país. Sobre todo porque hay una hipótesis de que los chavos fueron confundidos por un grupo criminal que opera en una zona “estratégica de Jalisco”.

Mientras tanto las autoridades estatales de seguridad han desplegado un sorprendente operativo para localizarlos. Ya que con las evidencias encontradas sobre este caso, todavía no pueden confirmar si fueron asesinados o continúan con vida.

Por cierto, sobre este tema, también ha recibido muchas críticas el Presidente López Obrador, quien fue cuestionado en su conferencia mañanera sobre el caso, lo cual evadió diciendo que no escuchaba.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

