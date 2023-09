EL QUINTO PODER DE MEXICO

La Agenda Nacional Distraída con Temas Políticos de Cara al 2024

Ernesto L. Quinteros

La desbordante inseguridad, la violencia, los desaparecidos, el desabasto de medicamentos y una gran infinidad de problemas que tenemos en el país pueden seguir esperando; Ya que la agenda nacional seguirá distraída con temas político electorales de cara al proceso electoral del 2024.

Se equivoca usted, estimado lector, si pensó que íbamos a descansar del bombardeo mediático de publicidad de los políticos con la conclusión del proceso interno en Morena y del bloque opositor conformado por PRI, PAN, PRD, en donde ambos ya nombraron a sus “coordinadoras nacionales”, que en realidad son las candidatas presidenciales, esa figura de “coordinadoras” fue creada para darle la vuelta a la ley electoral pues en breve “empezarán las precampañas”.

Por eso la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los calendarios para el registro de “precandidaturas” y candidaturas, así como de las fechas para inicio de “precampaña” y campaña del proceso electoral 2023-2024.

Supuestamente las precampañas iniciarán el 5 de noviembre y concluirán el 3 de enero de 2024. Para el caso de la elección interna de la candidatura presidencial, senadurías y diputaciones federales deberá realizarse “a más tardar el 24 de enero”.

Honestamente, insultan la inteligencia de la población y vemos con tristeza que se le sigue dando prioridad a los procesos político-electorales para el 2024, al estar demasiado adelantados.

Por eso el árbitro electoral en nuestro país se está viendo desfasado, y sobre todo alcahuete. Si hay algo de lo que se quejó el pueblo de México en sexenios pasados es que se gastaban verdaderas fortunas en las campañas políticas, dinero de dudosa procedencia, así como siempre hubo el reclamo de que era necesario tener un mayor control en los tiempos electorales y en las campañas políticas.

Por eso fue que se legisló y se estableció una le ley electoral, que en estos tiempos parece no tener validez, nadie la respeta y todo mundo hace lo que quiere.

Antes casi era un pecado capital andar haciendo campaña política anticipada, más si se trataba de algún funcionario público. Sobre todo porque no hay una explicación lógica o convincente de donde están saliendo tantos recursos económicos para toda esa publicidad en las calles.

Por los procesos adelantados de los dos principales bloques partidistas en nuestro país, tanto de los opositores conformado por PAN, PRI y PRD, así como el encabezado por partido oficial Morena, el árbitro electoral pareciera que esta solo de adorno.

Por ejemplo, hace unos días el INE da a conocer que los partidos políticos deberán de notificar el método interno para seleccionar a sus precandidatos presidenciables el 23 de Septiembre, cuando en realidad este proceso ya lo brincaron. ¡Son unos genios!

Es del dominio público que el Frente Amplio por México (PAN, PRI, PRD) ya desde hace varios días eligió a Xóchitl Gálvez como su coordinadora (Candidata Presidencial), y esta semana Morena y sus aliados (PVEM y PT) decidió como coordinará de defensa de los comités de la Cuarta Transformación a Claudia Sheinbaum Pardo (Candidata Presidencial).

Hay que recordar que la elección presidencial se llevará a cabo hasta el próximo 2 de junio del 2024, en donde la población tendrá la oportunidad de elegir si seguimos con el mismo estilo de gobierno, es decir estamos a casi diez meses de que eso suceda. Pero a cómo vamos, a ver si también no adelantan las elecciones presidenciales para Diciembre del presente año. Ya solo eso faltaría. ¿Alguien dijo que quería un cambio?

Sigue la Fiesta en Morena.

En Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) sigue la fiesta, y Claudia Sheinbaum sigue recibiendo el reconocimiento de militantes distinguidos del partido político en el poder.

Recientemente, los Gobernadores de todas las entidades del país con esta misma filiación partidista felicitaron a la candidata presidencial. Y lo mismo sucede con los Alcaldes de la República.

Todo indica que la cargada vendrá con todo, ya que la continuidad de la cuarta transformación está en juego.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

