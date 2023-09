En Evento Masivo Pretende Grupo SAE Recolectar Recursos Para Comprar Otra Ambulancia y Brindar Mejor Servicio

El Grupo SAE espera la participación activa de la sociedad de Tapachula para alcanzar la meta; se contará con la presencia de un Notario Público para dar fe de la legalidad del evento.

*LA COLECTA SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO 30 DE SEPTIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL HOTEL CABILDO’S, DONDE SE CONTARÁ CON PERSONALIDADES Y ARTISTAS LOCALES PARA AMENIZAR EL EVENTO.

Tapachula, Chiapas; 8 de Septiembre de 2023.- El 30 de este mes, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel Cabildo’s de esta Ciudad, una colecta general que tendrá como propósito, reunir recursos para la adquisición de una ambulancia para que el ese organismo pueda proporcionar un mejor servicio.

Yadira Osorio, subdirectora del grupo de rescate Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), fue quien dio a conocer lo anterior, y agregó que han continuado con su labor de ayudar a personas accidentadas, pero para que el servicio sea más adecuado, necesitan una ambulancia más.

En entrevista con Periódico EL ORBE, explicó que, con el deseo de apoyar, empresarios de la localidad se reunieron e impulsaron esta colecta, a la cual se han sumado diversas personas aportando insumos, dinero en efectivo, así como la participación de cantantes, comediantes y gente que le gusta el arte, para amenizar durante el programa de la colecta. Asimismo se contará con la presencia del Notario Público Emmanuel Nivón, quien dará fe de la legalidad del evento.



En esta lucha durante más de 30 años de auxiliar a la gente de Tapachula caída en momentos difíciles, dijo, han sido muchas las personas que de una u otra forma han brindado su apoyo incondicional al Grupo SAE para que este organismo realice su trabajo en beneficio de la población que la ha necesitado.Asimismo, comentó, han venido trabajando con lo poco que tienen, con sus propias herramientas, pero ahí ha ido implícita la voluntad inquebrantable de quienes han servido como rescatistas, tal vez los que iniciaron ya no están, sostuvo, pero se ha continuado en cada generación sirviéndole no solo a la gente de Tapachula, sino también a la de municipios aledaños.De parte de las autoridades no han contado con el apoyo que debieran tener, pero que eso no ha importado ya que la población responde y aporta lo que tiene en sus posibilidades, incluso hasta gente que llega a Tapachula procedente de otros lugares, ya que ven que el propósito es ayudar a quien lo necesita, remarcó.También dijo que han llegado a la sede a mostrar su gratitud por algún favor recibido, especialmente porque los jóvenes que prestan su servicio como voluntarios, en opinión de los pacientes, hacen su trabajo con mucho respeto, diligencia, atendiendo siempre con la dignidad que merecen las personas accidentadas. EL ORBE/Nelson Bautista