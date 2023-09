Claudia Sheinbaum Llama a la Unidad Para Consolidar la Cuarta Transformación

*Afirmó que su Liderazgo Estará a la Altura de las Circunstancias.



La Coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la unidad para consolidar la 4T y a construir no solamente el movimiento, sino el triunfo de lo que viene delante.

Acompañado del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, en conferencia de prensa, la Exjefa de Gobierno de la Ciudad de México afirmó que, tal como dice el slogan de Morena, se convocará a todas y todos tanto a la unidad como a la movilización.

“Somos parte de un proyecto y tenemos que consolidar estas estructuras, estos apoyos; a los militantes, simpatizantes, que fueron parte de estos procesos, convocarlos a la unidad y a la movilización y a la organización”, expresó Sheinbaum.

Asimismo, Claudia Sheinbaum reiteró que, más allá de ser un partido, “somos un movimiento de transformación”, por lo que aseguró que su liderazgo estará “a la altura de las circunstancias, porque siempre vamos a llamar a la unidad y a construir no solamente el movimiento, sino el triunfo de lo que viene delante”.

Adelantó que sostuvo una reunión con Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, como parte del inicio del proceso para consolidar la coalición pero, sobre todo, de organización y movilización que no tiene que parar”.

Tanto Mario Delgado como Claudia Sheinbaum dieron a conocer que este jueves 7 de septiembre, dio inicio un nuevo proceso, por lo que llamaron a toda la militancia para cerrar filas y mantenerse en unidad con miras a ganar el 2024.

El primer acuerdo fue iniciar la instalación inmediata de la mesa para conformar la alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En segundo lugar, se acordó iniciar una agenda mucho más impetuosa en la formación de los comités de defensa en cada distrito y sección electoral.

Al señalar que el objetivo es asegurar la victoria con los 300 Distritos Federales y en cada una de las entidades federativas, comentaron que el tercer acuerdo consiste en la sesión del Consejo Nacional de Morena este domingo, donde se propondrá la aprobación de la alianza electoral con el PT y el Partido Verde.

“Somos un movimiento al que nos unen los principios, los valores y, sobre todo, el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, y ahora de la doctora Claudia Sheinbaum. Vámonos para adelante con mucha fraternidad, con mucha generosidad”, comentó el presidente de Morena, Mario Delgado. Boletín Oficial