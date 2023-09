Reportan Empresarios Caída de Ventas en Tapachula por Presencia de Migrantes

*Nueva Oleada de Indocumentados en el Primer Cuadro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 8 de Septiembre del 2023.- De acuerdo al último balance realizado por empresarios del primer cuadro de la Ciudad hay una caída en las ventas de alrededor de 35 porciento por la presencia de miles de migrantes deambulando en ese sector, por lo que argumentan que aumentan a los consumidores y alejan al turismo.

Ana Silvia Hinzeg González, gerente general de importadora dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que han retornado los extranjeros indocumentados al centro de la localidad y con ello se está generando un perjuicio económico de grandes magnitudes.

De acuerdo a su versión, esos extranjeros se apoderan de todas las áreas públicas e incluso de las entradas de cada uno de los comercios establecidos, las cuales son utilizadas como dormitorios pero también como sanitario público, por lo que la peste de heces fecales y desechos fisiológicos es muy grande.

Además, indicó, esas personas tiran la basura a propósito en calles y banquetas por lo que se acumulan grandes cantidades que los comerciantes se ven obligados a limpiar a cada rato del día por que representan contaminación y un mal aspecto de la segunda ciudad más importante en el Estado.

Hicieron un llamado las actividades de los tres niveles de Gobierno para que se pongan en marcha las estrategias que sean necesarias para solucionar esa problemática, que ya está causando estragos a Tapachula y municipios aledaños.

Dejo en claro que no se trata de algún tipo de discriminación. Sino señalar que la pasividad de la aplicación en las leyes está afectando la estabilidad de la frontera sur de Chiapas en lo que se refiere al sector empresarial.

Por eso pidió no solamente que se aplique lo establecido en las leyes sino también esos éxodos sean concentrados hacia otros puntos de la Ciudad, en donde no ocasionen un daño económico o a la sociedad. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello.