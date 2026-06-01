CON UNIDAD, EDUARDO RAMÍREZ Y YAMIL MELGAR IMPULSAN LA TRANSFORMACIÓN DE TAPACHULA

Tapachula, Chiapas; 1 de junio de 2026.- La coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Tapachula continúa dando resultados en beneficio de las familias tapachultecas. Durante la gira de trabajo encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el presidente municipal Yamil Melgar Bravo, refrendó su compromiso de seguir sumando esfuerzos para fortalecer la educación, el desarrollo social y la transformación del municipio.

Como parte de la jornada, las autoridades participaron en la ceremonia conmemorativa del Día de la Marina Nacional realizada en Puerto Chiapas, donde se reconoció la labor de mujeres y hombres que contribuyen al desarrollo marítimo, económico y social de la región.

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Posteriormente, encabezaron la entrega de mochilas escolares a estudiantes de la emblemática Escuela Secundaria Soconusco, una acción que fortalece la permanencia educativa y respalda la economía de las familias tapachultecas.

En estas actividades participaron el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala; la secretaria de Gobierno, Dulce María Rodríguez Ovando; y la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Viridiana Figueroa García, quienes reiteraron su disposición de continuar trabajando de manera coordinada en favor de la educación y el bienestar de la juventud chiapaneca.

Yamil Melgar Bravo, destacó que los avances que hoy vive Tapachula son resultado de la suma de voluntades y del trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno, priorizando siempre el bienestar de las familias.

“Hoy queda demostrado que cuando trabajamos en unidad, los resultados llegan a la gente. Seguiremos sumando esfuerzos con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para fortalecer la educación, generar más oportunidades y consolidar la transformación de Tapachula”, dijo el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo.

Asimismo, se informó que continuará el esfuerzo conjunto para ampliar los apoyos a la comunidad estudiantil, incluyendo la entrega de más mochilas y bicicletas a estudiantes de las secundarias del municipio, contribuyendo a mejorar las condiciones para que niñas, niños y jóvenes continúen su formación académica.

Finalmente, las autoridades coincidieron en que la transformación de Tapachula se fortalece a través del trabajo coordinado, el diálogo permanente con la ciudadanía y el compromiso compartido de seguir transformando Tapachula con unidad y resultados.