Vuelca tráiler en el tramo Tuxtla Chico – Tapachula; sólo daños materiales

Tuxtla Chico, Chiapas; 01 de junio de 2026.- Un accidente vehicular se registró la tarde de este lunes, alrededor de las 17:20 horas, sobre el tramo carretero Tuxtla Chico–Tapachula, a la altura del kilómetro 233 del Libramiento Sur, donde un tráiler terminó volcado sobre su costado derecho. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional División Caminos, así como personal del GRUPO Cointer, quienes se encargaron de abanderar la zona y realizar señalamientos preventivos para alertar a los automovilistas y evitar otros percances.

Paramédicos y personal de auxilio brindaron atención al conductor del tractocamión, quien resultó ileso. De manera preliminar, se presume que el peso de la carga habría provocado que el operador perdiera el control en una curva, ocasionando la volcadura.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad transportaba calzado tipo botas de hule y circulaba procedente de la frontera sur con destino al centro del país.

La circulación vehicular se vio afectada durante aproximadamente una hora mientras las corporaciones realizaban labores de seguridad y control del tránsito. Posteriormente, arribó una grúa para efectuar las maniobras de retiro de la unidad siniestrada.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente. El saldo final fue únicamente de daños materiales.

EL ORBE /CARLOS MONTES