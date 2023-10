EL QUINTO PODER DE MEXICO

Sigue el Drama Migrante en la Frontera Sur de México

Ernesto L. Quinteros

Parece que nada puede detener la oleada de miles de migrantes de distintas nacionalidades que sigue llegando a territorio mexicano, en Chiapas, y se concentran en la Ciudad de Tapachula y municipios aledaños.

La situación sin duda es preocupante, hay desesperación entre las familias que llevan en esta localidad varios meses varados, y no son atendidos ni por el INM, ni por la COMAR, ni otros organismos de ayuda para esta población “en contexto de movilidad”.

Son miles de historias dramáticas que se registran en la zona, por la situación que viven las familias extranjeras que van desde accidentes automovilísticos, ya que son trasladados en vehículos pesados en donde viajan en condiciones de riesgo, o son asaltados y sufren todo tipo de abusos a manos de grupos delictivos por caminos de extravío.

Es sin duda una calamidad la que viven estas familias, que ante la desesperación de no ser atendidos, siguen su camino y viajan en condiciones muy precarias, arriesgándose a todo.

El número de migrantes que hay en esta zona fronteriza es ya incalculable, son miles, y así como se van, así llegan más a esta región, en donde el gobierno federal de México no cuenta con una estrategia adecuada para atender esta crisis migratoria y humanitaria.

Los puestos de control migratorio ubicados en las carreteras de la zona ya están prácticamente de adorno, no detienen a nadie. Los cuerpos de seguridad, así como las autoridades migratorias han sido superadas por el éxodo de extranjeros.

El pasado miércoles, la desesperación se apodero de los migrantes que hacían cola bajo los fuertes rayos del sol, en las inmediaciones de las oficinas habilitadas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en el parque ecológico de la ciudad de Tapachula, en donde se suscitó un zafarrancho.

Los migrantes entraron por la fuerzas hasta estas oficinas exigiendo ser atendidos, ya que muchos ya presentaban deshidratación y se desmayaban después de esperar en el lugar hasta ocho horas o más.

Aunque la situación fue controlada por cuerpos policiacos, este tipo de situaciones desnuda la realidad que viven las familias extranjeras que están “desesperadas” por la falta de atención, y lo que quieren es continuar su camino para llegar a la frontera norte de México con Estados Unidos.

Proliferan Traficantes.

Ante el abrumador número de migrantes de diversas nacionalidades que llegan todos los días y a toda hora a esta zona, principalmente a Tapachula; en la región han proliferado los grupos de traficantes de personas quienes trasladan a los extranjeros por caminos de extravío en condiciones muy riesgosas, y por lo que les cobran fuertes sumas de dinero.

Los “polleros” como comúnmente les llaman a estas personas, se han multiplicado, y es un negocio ilícito que está constante crecimiento y prosperidad.

La problemática en torno al tema crece, ya que cientos de jóvenes de la región fronteriza ya “trabajan” en esta actividad ilícita ante la falta de oportunidades laborales bien remuneradas en la zona.

Y es que también esta actividad resulta atractiva por los recursos económicos que se obtienen de manera aparentemente “fácil” para los jóvenes, pero que en realidad se vuelve cada vez más peligrosa debido al surgimiento de distintos grupos que en la actualidad se disputan la clientela (migrantes).

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

