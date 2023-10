Denuncian “Desaparición” de 205 Millones de Pesos en la CONAGUA

*Funcionarios de la Dependencia no Aclaran el Destino de ese Recurso.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 20 de Octubre del 2023.- Una vez más funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), son denunciados por desaparecer recursos millonarios; en esta ocasión se trata de 205 millones de Pesos que servirían para construir obras de protección en los ríos de municipios de la Costa de Chiapas.

Lo anterior se desprende de la denuncia que hizo en días pasado desde la tribuna del Congreso del Estado, la Diputada por Morena, Alejandra Stefany Martínez Coutiño, quien explicó que de 18 proyectos (obras) en donde salieron favorecidos municipios de la costa por parte de la federación, faltan 4 obras por realizar.

Comentó que el 8 de Febrero del año en curso tuvieron una reunión en la Ciudad de México, en las oficinas centrales de CONAGUA, con la presencia de los Presidentes Municipales, pobladores afectados y la Diputada local, en donde les dieron las buenas nuevas que dichos “enrocamientos” habían sido autorizados para echarlos andar en este año, de los cuales salieron las siguientes:

“Dos enrocamientos para Villa Comaltitlán con una inversión de 50 millones cada uno; un enrocamiento con desazolve y varias reparaciones en Huehuetán con una inversión de 55 millones; en Acacoyagua un enrocamiento en el río Doña María con una inversión de 50 millones; en esos cuatro proyecto apunto, se invertirían 205 millones en total, que por el momento están desaparecidos”, señaló.

Desafortunadamente los meses pasaron, y las aguas no perdonan, a la fecha están en que el recurso según ya cayó, y el Director General de Organismo de Cuenca Frontera Sur de CONAGUA, que dirige Felipe Irineo Pérez, en Chiapas, dice que el recurso no ha caído.

Ante esa situación la Diputada local por Morena, se dio a la tarea de investigar, y lamentablemente se encontraron una situación muy triste y expuso en tribuna:

“Con un oficio dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que dirige el Licenciado Eduardo Galindo Flores, Director General de Proyectos Estratégicos, y otro a Rafael Ochoa Morales, Director General de Asuntos Financieros, nos dicen que los recursos para dichos trabajos ya fueron enviados a la Comisión Nacional del Agua en Chiapas, a lo cual volvimos a buscar al ingeniero Irineo Pérez (Conagua) para preguntar qué había pasado con ese recurso y nos contestó que no ha llegado nada para Chiapas. Entonces, ¿en dónde quedó el dinero?”, preguntó en tono enérgico la legisladora desde tribuna.

En ese contexto, la Diputada morenista denunció que existe un peloteo entre funcionarios federales de CONAGUA de México y Chiapas, y la Secretaría de Hacienda, mientras, el recurso millonario no aparece.

“Es una lástima que teniendo un Presidente de la República que se preocupa por su Nación sigan existiendo servidores como el Director de la CONAGUA en Chiapas, que les vale un pepino que es lo que nos pase en el Estado, como desafortunadamente el señor no es del Estado de Chiapas, ya vemos que les vale lo que nos pase, si no puede con el cargo que renuncie, que pongan a otra persona que sepa de esos temas, que sea del Estado, que viva en el Estado y que vele por el Estado, no que sea del Estado vecino, porque desafortunadamente siempre que lo vamos a buscar, nunca está porque anda en Tabasco”, remató denunciando.

Este caso, es similar al de Suchiate, en donde siguen sin aparecer más de 530 millones de Pesos que servirían para construir un muro de contención en el río fronterizo que sirve de línea divisoria entre México y Guatemala, en donde también se responsabiliza a funcionarios de CONAGUA. Ernesto López Quinteros