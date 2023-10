La Vida de Lujos y Excesos de Romero Deschamps y su Familia

La tarde del jueves falleció el exsecretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, a los 79 años de edad. De acuerdo con fuentes sindicales, el deceso se debió a un infarto al miocardio.

La vida de Romero Deschamps, el acaudalado exlíder sindical, estuvo marcada por la polémica y la opulencia; en múltiples ocasiones tanto a él como a su familia, se les vio presumiendo grandes lujos.

Al exdirigente del gremio petrolero era común verlo en algunos de los restaurantes más caros y lujosos de Ciudad de México, siempre acompañado de guardaespaldas.

Romero Deschamps, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) durante 26 años, era visto frecuentemente usando ostentosos relojes con valores de hasta 20 mil Dólares, de acuerdo con datos de BBC News.

Entre los costosos relojes usados por el famoso exlíder sindical, destaca uno de oro de 18 kilates, de la marca Audemars Piguet, que lució tras un viaje a Las Vegas (Estados Unidos) en 2008.

Oficialmente el sueldo de Romero Deschamps en su entonces plaza como trabajador de Pemex era de 25 mil Pesos mensuales, alrededor de 1 mil 300 Dólares, indicó el medio.

Pero el de los relojes caros no era el único gusto costoso del extrabajador de Petróleos Mexicanos, en redes sociales y medios se publicaron desde años atrás imágenes de él y su familia a bordo de yates o aviones privados.

En distintos momentos sus dos hijos presumieron de autos Ferrari de edición limitada, compras en tiendas exclusivas de Europa o Estados Unidos y hasta hospedajes en hoteles de lujo acompañados de sus mascotas.

Pandora Papers Revelan Fortuna del Hijo de Romero Deschamps.

La familia de Carlos Romero Deschamps se ha visto envuelta en la polémica más de una vez. En los llamados Pandora Papers se reveló que su hijo Alejandro Romero Durán era acusado de comprar acciones en una empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas (uno de los más reconocidos paraísos fiscales) con la finalidad de adquirir bienes inmobiliarios, autos de colección, yates, antigüedades y joyas.

Así lo dio a conocer un reportaje de Zorayda Gallegos en El País en donde destacó que actualmente Romero Durán es investigado, junto con su padre y otros miembros de su familia, por su presunta participación en un esquema de triangulación de recursos que incluye empresas offshore y transferencias internacionales.

Según el medio, en los documentos de 2009 , Alejandro Romero se presentó como «comerciante» cuando tomó parte del control de una compañía establecida en Islas Vírgenes Británicas, además, declaró que sus fondos provenían de los bienes que heredó de su abuelo paterno 26 años atrás.

«Esta versión resulta poco creíble para los trabajadores petroleros que conocieron los orígenes de la familia Romero en Tamaulipas. Octaviano Hernández Martínez, quien conoció al exdirigente petrolero de niño, cuenta que Romero Deschamps vivía con sus papás y hermanos en una colonia llamada El Golfo, a las orillas del río Pánuco, en Tampico, donde los residentes eran obreros, comerciantes y artesanos», indica el reportaje.

En 2009, el hijo del exlíder petrolero tomó parte del control de la empresa Steller Oberseas Holding, una firma creada en 2001 y posteriormente registrada por el despacho Aramo Trust Co. Limited en las Islas Vírgenes Británicas.

De acuerdo con el medio, Romero Durán adquirió 30 mil acciones, mientras que una mujer identificada como María Cristina Rosalía Cid Durán adquirió otras 20 mil.

«Ambos firmaron un acuerdo con Trident Trust para que este fungiera como custodio de sus acciones al portador, de las que ellos eran los beneficiarios. Este tipo de acciones proporcionan uno de los niveles más elevados de secretismo, ya que no dejan rastro sobre la identidad del dueño real de una sociedad y por lo mismo han sido campo fértil para esconder dinero de negocios opacos o de carácter ilícito».

Otro de los datos que revela la investigación es que Romero Durán adquirió diversas propiedades entre las que destacan un penthouse en la zona de Polanco, que compró en octubre de 2007 a un precio de 6.2 millones de Pesos; y a dos kilómetros de ahí cuenta con otro departamento por el que pagó 2 millones de Pesos el mismo año.

«Al menos 4 de los 10 bienes que en 2009 quedaron bajo el resguardo de la sociedad opaca están registrados a nombre de Romero Durán, según los documentos recabados en los registros públicos de la propiedad», detalla la investigación. Sun