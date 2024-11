EL QUINTO PODER DE MEXICO

¿Por qué Segalmex, antes Conasupo, No Compra Maíz a Productores de la Región?

Ernesto L. Quinteros

Productores de la región Costa-Soconusco de Chiapas están viviendo una difícil situación económica.

De entrada, el cambio climático ha afectado el rendimiento en sus cosechas, ya que antes levantaban hasta 7 toneladas por hectárea, y en la actualidad apenas llegan a las 3 o 4 toneladas de maíz por hectárea.

A esta difícil situación hay que sumarle que a la hora de comercializar el grano, los denominados “coyotes” (compradores) son los que se llevan la utilidad o sus ganancias, ya que les pagan de 5 mil 500 a 6 mil Pesos por tonelada del producto.

Para nadie es un secreto que en las principales bodegas en donde les compran el grano, se tiene precios de común acuerdo. Es por ello que a cualquier bodega que acudan para intentar comercializar su producto les da igual, los precios son muy bajos.

Ante ese escenario, prácticamente sembrar maíz ya no es redituable para miles de “pequeños productores” de esta región. Ni siquiera para autoconsumo, debido a los altos costos de la semilla, foliares, abono y el pago de la maquila, como siembra, dobla y desgrane. Aparte el mantenimiento para el control de la maleza.

Actualmente muchos productores tienen embodegado su maíz, producción que levantaron en noviembre o diciembre del 2023, esperando a que mejoren los precios. Sobre todo porque ya comentó la temporada de sequía, en donde la gran mayoría de los productores no siembra y el grano empieza a escasear. Provocando un pequeño repunte en el precio, pero aún así siguen sin tener utilidades.

Debido a todo lo anterior expuesto, ha surgido una gran incógnita entre los productores de la región, ¿Por qué SEGALMEX, antes Conasupo, no compra maíz a los productores de esta región, como lo hace en otras entidades del país?

Y es que entre la campesinada, sobre todo los de mayor edad, recuerdan con anhelo los tiempos en que iban a entregar su producción a las bodegas de la entonces Conasupo, ubicadas rumbo a Puerto Madero en Tapachula, en donde les daban mejores precios y obtenían utilidades. Y los pagos eran semanales. ¿Alguien dijo que quería un cambio?

Sorprendente Aparición de Del Toro.

Fue muy sorpresiva y sorprendente la aparición pública del expresidente municipal de Tapachula, el priista Neftalí Armando Del Toro Guzmán, personaje que escribió uno de los pasajes más obscuros en la historia de esta Ciudad.

Desde que dejo la alcaldía, en el año 2018, no había aparecido en escena política y menos en eventos públicos. Había permanecido en las sombras, agazapado, esperando que pasaran las auditorías, etcétera.

También es del dominio público su relación cercana con el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, quien fue detenido por las autoridades de nuestro país por diversos delitos en Junio del 2021, y también es investigado por el gobierno de EU, por presuntos nexos con la delincuencia organizada.

En esta localidad Del Toro fue la comidilla debido a su nueva imagen con “unos kilitos de más y con canas”, generó debate entre los asistentes de los cafés politiqueros de la localidad, en donde algunos dicen que ha comido mucho, la rosca de reyes o es por el chocolate de Tuxtla Chico.

La verdad es que cuando me mandaron las publicaciones que hizo en redes sociales, “casi no lo reconozco”.

Como sea, al exedil priista Del Toro su negro historial lo precede, y nadie recuerda algo positivo de gestión.

