INDICADOR POLÍTICO

Partidos Chiquillos, Fracaso

de la Democratización

Carlos Ramírez

Las élites políticas reformistas se han negado a reconocer lo inocultable: los partidos políticos chicos -con votaciones menores a 10%- se han convertido en negocios de sus líderes y no han contribuido a la modernización democrática de la República.

La reforma política de 1978 logró el fortalecimiento del PRI como partido hegemónico a cambio de mantener a los partidos chicos en la competencia electoral, pero siempre como partidos rémora de los grandes.

Para las elecciones presidenciales de este año, la competencia será entre dos partidos dominantes -Morena y el PAN- y los demás partidos chicos -desde el PRI hasta el PT- tratarán de sobrevivir en alianzas que cuestan votos, fragmentan al electorado e impiden una cohesión de los partidos grandes.

La última oportunidad de los partidos chicos para competir con eficacia en las elecciones estará en el resultado previsible de fracaso de Movimiento Ciudadano, un partido creado en 1999 por el expriista Dante Delgado Rannauro para construir un bloque aglutinador convergente de un espacio ideológico amorfo de características priistas, disciplina panista e ideología perredista.

Con muchas dificultades, Delgado logró llegar a la orilla de grandes definiciones estratégicas: la candidatura presidencial propia para las elecciones de este año de 2024, pero lo traicionó el duende priista que vive en su inconsciente político: facturó al partido y sacó de la manga un candidato presidencial que apenas reuniría requisitos para alguna alcaldía capitalina no determinante. En este escenario, Movimiento Ciudadano ya se le está disolviendo en las manos a su operador y propietario.

La habilidad molusca de Dante Delgado le permitió en su historia participar en coaliciones para nueve gubernaturas, y sólo en dos por sí mismo: Jalisco y Nuevo León, y ya las está perdiendo.

Las reformas políticas de 1978 en adelante mantuvieron con oxigenación artificial a pequeños partidos que tienen como piso de existencia el 3% de votos por sí mismos, pero casi ninguno ha superado el 10%. (…) solamente justifican la sobrevivencia de sus élites dirigentes: el PT de Alberto Anaya, el Partido Verde de Martínez y ahora de Velasco, el PRI de Salinas.

Los pequeños partidos satélites -PRI, PRD, PT, Partido Verde y Movimiento Ciudadano- solo están desvirtuando el funcionamiento democrático del país y su existencia no se basa en presuntas militancias plurales, sino en corrientes sociales que no alcanzan a configurar las exigencias de un partido de estructuras o de masas o de ideologías.

La consolidación de los partidos rémora alrededor de Morena y el PAN y el escenario de colapso previsible para Movimiento Ciudadano deberán llevar a una nueva discusión de reforma electoral que termine con el ciclo de partidos minoritarios como negocios de élites y que convierte a una parte de la ciudadanía en socios de ese fraude partidista en el sistema electoral.

Política Para Dummies: la política se hace primero los partidos.

