EL QUINTO PODER DE MEXICO

Transportistas le dan un Duro Golpe a la Economía Familiar

Ernesto L. Quinteros

Los concesionarios del transporte público en su modalidad de combis que cubren las diferentes rutas urbanas en la Ciudad de Tapachula, le acaban de dar un duro golpe a la economía de los usuarios de este servicio.

De la noche a la mañana, y sin autorización de la Coordinación del Transporte empezaron a cobrar 10 Pesos a los pasajeros. Anteriormente este precio era de 8 Pesos.

En pocas palabras, una familia que tiene tres hijos en la escuela, más papá y mamá, ahora en una sola corrida en cualquier ruta se gastarán 50 Pesos, y lo mismo de regreso, entonces estamos hablando que van a ser 100 Pesos de gasto diario sólo de transporte en un solo día. Pero hay casos en donde los usuarios tienen que abordar dos combis, ya sea para ir al trabajo o para ir a la escuela, entonces el gasto diario se duplica.

¿Qué espera la Coordinación del Transporte estatal para actuar en consecuencia?

Porque el incremento al servicio colectivo hasta este momento no ha sido autorizado por las autoridades.

Es lamentable que se les esté dejando en total estado de indefensión a los usuarios del transporte público en Tapachula.

Ahora los concesionarios del transporte público pueden hacer los que les venga en gana, debido a esta situación hay un malestar generalizado de la población en torno a este tema, pues los usuarios, les guste o no, terminan pagando el abusivo incremento al pasaje por mera necesidad.

Y es cuando también nos preguntamos ¿dónde están nuestros representantes populares, esos que prometieron defender las causas justas del pueblo?

Pero bueno, ya está en curso el proceso electoral, ya vienen las elecciones, y ahí veremos de nueva cuenta a los pretensos a cargos de elección popular prometiendo hasta lo que no se puede, ¿no les digo?, ¿alguien dijo que quería un cambio?

Por situaciones como ésta Tapachula está generando fama a nivel nacional de ser una de las ciudades más caras del país.

Claro, la crisis migratoria que se vive en esta región de la frontera sur contribuyó en gran medida a esta situación.

Para nadie es un secreto que en esta Ciudad a los migrantes de diversas nacionalidades se le vende más caro todo, alimentación, servicios, hospedaje, renta de casas, transporte y todo lo que usted pueda imaginar.

Seguramente por eso ahora los concesionarios del transporte colectivo, aprovechándose de esa situación, estén realizando este incremento indebido al pasaje en las rutas urbanas, y donde los más afectados son los habitantes de este municipio.

Por lo pronto los choferes de colectivos hasta el momento sólo han exhibido un documento firmado por los concesionarios, en donde se les instruye que a partir del 1º de Marzo subía el costo del pasaje a diez Pesos, y en caso de los adultos mayores con credencial a cinco Pesos.

El documento con fecha de 29 de Febrero, que a todas luces es ilegal, asegura que la medida supuestamente es para estabilizar la economía del transporte, y dar un mejor servicio a los usuarios. Cuando la realidad es que el transporte público en nuestra Ciudad sigue siendo pésimo, caro e inseguro.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

