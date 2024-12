Andrea Legarreta Defiende a Televisa

A Andrea Legarreta le pareció muy desafortunada la participación de Adrián Marcelo en el reality de «La casa de los famosos México», desde el principio, el youtuber se lanzó contra el conductor de «Hoy» Arath de la Torre, algo con lo que no estuvo de acuerdo Andrea y que condenó en su momento; ahora, tras la salida del regiomontano aplaude la decisión y defiende a Televisa.

“Una persona muy cruel, lo siento mucho por su familia, su mamá, hermanos, esposa, siento la reacción tan fuerte, pero él mismo la generó”, dijo. Hasta este jueves no les han comentado en «Hoy» algo sobre una posible visita del youtuber al programa matutino de Televisa, “no creo que quiera seguir haciendo un tour, menos en este momento”, consideró la conductora. Andrea Legarreta asegura que lo mejor que le pudo pasar a Televisa es que Adrián Marcelo tomara la decisión de salir de «La casa de los famosos», pues la empresa se ha dedicado por muchos años a defender a las mujeres y a no propiciar el bullying.

“Una empresa como Televisa no merece eso, es una empresa que durante muchos años se ha dedicado a defender a las mujeres, a hacer sus campañas contra el bullying, y entonces, insistió, creo que se les salió de las manos, lo mejor que les pudo haber pasado es que él tomara esta decisión”. La salida de Adrián es sin duda algo muy positivo para Televisa, afirma Legarreta, quien también destaca que con esta decisión ganó también la audiencia, y los habitantes que aún están dentro del reality. SUN