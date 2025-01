Tenemos Buenas Tierras Para la Floricultura, Pero no hay Interés.

Esto dice a Ríos del Sur doña Carolina Yoc Ramos, la florista más famosa del Tianguis “Tapachula”, antes de entrar al mercado “San Juan”, y cuenta su historia llena de colores, la cual, aunque ha estado tapizado de pétalos no ha sido nada fácil.

Los científicos han estudiado los efectos que las flores tienen en los humanos, la Universidad Estatal de Nueva Jersey, Rutgers, encontró que las flores están vinculadas a la satisfacción con la vida y determinó en 10 años de investigación que podemos controlar el estado de ánimo cotidiano de forma natural comprando o recibiendo flores como regalo.

Que las personas que reciben flores expresan automáticamente sonrisas “verdaderas”. La reacción de extraordinario deleite y gratitud. Las flores tienen un efecto duradero en nuestro estado de ánimo.

Los participantes del estudio sintieron menos episodios de tristeza y tuvieron una mayor sensación de satisfacción y disfrute de la vida. La presencia de flores condujo a un mayor contacto con familiares y amigos, incluso se sienten más compasivas, felices, tienen más energía y entusiasmo en el trabajo.

Tal como lo traduce doña Caro: “Me gusta el aroma de las flores, me gusta disfrutarlas, cuando no tengo flores me siento triste, ya me acostumbré, me siento como que mi vida no es vida.”



-Porque no se le gana gran cosa, pero nos da para el sustento.-Tenía 18 años cuando empecé a vender flores, cuando me hice novia de don Francisco, él cargaba bultos de verdura, entonces yo le dije que nos metiéramos al negocio, y empecé a agarrar flores como la Varsovia, Alhelí, Lluvia, eran las flores que se miraban antes -y todavía-, eran las que la gente compraba; ahora ya hay girasol, rosas, no se miraban pero después empezaron a cultivarlas. No había florerías, nosotros fuimos de los primeros, y así nació Florería San Francisco, Así nacieron mis hijos, cuatro niñas y el varón, y con este negocio sacamos adelante a nuestros hijos, ya todos son casados y tienen una carrera. Sólo mi hijo es el que está aquí siguiendo el negocio.”–¿Cómo han aprendido?-Hay que darles amor, platicar con ellas, por ejemplo este mes hace frío y a ellas les gusta, duran más, pero se les tiene que proteger, las tapamos del sol; yo invito a todo Tapachula a que vengan a comprarnos flores, siempre hay un motivo para regalar flores. Hay que darle gracias a Dios, hay que ir a dejar flores a las iglesias, hay que visitar a los difuntitos y llevarles sus flores; si cumplen años no hay mejor regalo que un arreglo de flores, si se casan, bautizan, cumples quince años o se divorcian, también con flores, la famosa ‘cachetada con guante blanco’ jajajaja…-Cuando tenemos oportunidad nos vamos a México, se va uno a la Central de Abasto por las Noche Buenas, lo hacemos porque son fechas importantes, las flores del mes del Amor, y luego viene primavera, Día de las Madres, graduaciones, todosantos, y diciembre otra vez, las flores son mi vida, todo lo que hago gira alrededor de ellas.-Traer las flores de Ciudad de México es pesado, también lleva su riesgo, por eso preferimos ir a San Cristóbal que está produciendo mucha flor, para año nuevo, allá hay Gladiola, Girasol, Solidago, Monte Casino, Rosas, Astromelia que viene en varios colores, y Siemprevivas.-Aquí hay buenas tierras en la zona alta, se dan bien las flores, pero la gente no tiene ese entusiasmo, no tiene esa capacidad, se necesita que haya una gente que les enseñe, algún ingeniero que les enseñe, hay clima y terrenos buenos para las flores, pero se necesita alguien que tenga esa visión, y aquí podríamos cultivar nuestras flores y follajes, lo que pasa es que hay mucha gente que no quiere trabajar, nomás le gusta estirar la mano y que el gobierno les dé.