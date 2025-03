EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

La Clase Política Está Más Preocupada por la Próxima Sucesión Presidencial; los problemas en México Pueden Esperar

Cuando todo el país está preocupado por la tensa relación comercial con el gobierno de Estados Unidos, la clase política mexicana anda más preocupada por la próxima sucesión presidencial para el 2030.

Sí, a estas alturas, cuando apenas han transcurrido cinco meses con una semana del actual sexenio encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los principales protagonistas de la política gobernante, ya anda moviendo sus hilos, para pegar el brinco en 2030.

Y para muestra un botón, las imágenes ampliamente difundidas en donde la mandataria mexicana Sheinbaum aparece sola, en el mitin del zócalo el domingo pasado, los demás actores políticos se arremolinan para tomarse la foto con uno de los próximos aspirantes presidenciales, Andy López Beltrán, lo que evidencia lo que hoy comentamos.

Aunque hay otras voces que le dan otra lectura política. Una de ellas es que la Presidenta de México los evitó.

Como sea es una realidad la sucesión presidencial más que adelantada en nuestro país.

Las especulaciones y los destapes de posibles aspirantes a la candidatura en el 2030 empiezan a tomar más fuerza en los diferentes medios de comunicación a nivel nacional.

Algo que podría terminar afectando el trabajo de la actual mandataria, que hoy más que nunca necesita mantener unida las estructuras políticas del partido gobernante, es decir Morena y sus aliados.

No hay que olvidar, que el pueblo está ávido de resultados en materia económica, seguridad, educación, salud, empleo, etcétera.

Y una sucesión presidencial super adelantada no beneficia a la población de nuestro país.

La clase política gobernante no debe de olvidar que el principal motivo que generó la derrota del PRI y el PAN como gobierno fue “el hartazgo ciudadano”. Ese que es implacable en las urnas.

El termómetro social indica que la población en nuestro país quiere ver “resultados” en todos los ámbitos, en seguridad pública, educación, salud, empleo, inversión, apoyos para el campo, justicia, etcétera.

Los cinco puntos de Sheinbaum planteados en el mitin del domingo fueron:

Fortalecer el mercado interno: Aumentar el salario mínimo y mejorar el bienestar de la población.

Ampliar la autosuficiencia: Hacer que México produzca lo que consume, especialmente en alimentos básicos y energéticos.

Promover la inversión pública: Impulsar la creación de empleos a través de inversiones en infraestructura y servicios.

Fomentar la producción nacional: Fortalecer las empresas nacionales y promover la producción para el mercado interno.

Fortalecer los programas sociales: Asegurar que los programas sociales sean efectivos y accesibles para la población.

Lamentablemente el objetivo del mitin en el corazón de la Ciudad de México, se vio un poco empañado por la ambición de la próxima sucesión presidencial adelantada. En fin. ¿Alguien dijo que quería un cambio?

Macabro Hallazgo en Jalisco

Es increíble lo que pasa en nuestro país. El pasado fin de semana, gracias a información proporcionada por madres buscadoras, las autoridades localizaron tres hornos clandestinos con rastros humanos en Jalisco. En el lugar también se localizaron montañas de ropa, maletas abandonadas, 400 pares de zapatos, en el rancho Teuchitlán. Lo cual indica que se trataba de un centro de exterminio de personas, utilizado por la delincuencia organizada.

Lo curioso es que este inmueble había sido asegurado como parte de una investigación en septiembre del 2024. Pero no había sido revisado. ¡Hágame el bendito favor!

Sobre este hallazgo, el colectivo Guerreros Buscadores de #Jalisco considera que, por lo menos los restos corresponden a al menos 200 personas, pero la cifra podría ser mucho mayor. No estimado lector, no es una serie de ficción, “es el México real”.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

