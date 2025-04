CIA Evalúa Implicaciones por uso de Fuerza Letal Contra Cárteles

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) está evaluando sus facultades para usar fuerza letal contra los cárteles de la droga en México y otros países, informa este lunes la cadena estadounidense CNN, que citó como fuentes a un funcionario estadounidense y tres personas informadas del asunto.

El medio subraya que esta evaluación no significa en absoluto que el presidente Donald Trump haya decidido u ordenado a la CIA atacar directamente a los cárteles, sino que se busca revisar qué acciones podría emprender la agencia legalmente y qué riesgos implica cada una de las opciones a su disposición.

Según la cadena, hay funcionarios estadounidenses preocupados por los daños colaterales que puede tener para los ciudadanos estadounidenses el realizar operaciones antiterroristas tradicionales contra los cárteles en territorio mexicano.

Según una de las fuentes, los abogados de la CIA están examinando hasta dónde llegaría la responsabilidad de la CIA y sus agentes en caso de muerte accidental de un estadounidense en cualquier operación.

Funcionarios de la agencia, indicó esa fuente, se muestran «cautelosos» sobre la posibilidad de usar «recursos que tradicionalmente perseguían objetivos militares y que ahora se emplean contra objetivos de los cárteles».

El análisis se produce luego de que, en febrero pasado, el gobierno de Trump declarara a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas trasnacionales. Se trata de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, Cárteles Unidos y la nueva Familia Michoacana.

Esta declaratoria avala a las fuerzas estadounidenses a emprender acciones directas contra los cárteles en suelo mexicano, o a proporcionar información al gobierno mexicano sobre posibles blancos, o a brindar otro tipo de apoyo, con autorización del gobierno mexicano, en determinados casos.

El gobierno mexicano ha reconocido ya el vuelo de drones estadounidenses para recabar información de inteligencia, y funcionarios de Estados Unidos han señalado que se ha detenido a narcos mexicanos con información proporcionada por la inteligencia estadounidense.

CNN se acercó a la CIA para buscar reacciones a la versión de sus fuentes, pero la agencia no quiso hacer comentarios.

«Si algún gobierno nos presiona para hacer algo que pueda tener importantes consecuencias negativas para la agencia, [la CIA] querrá verificar dos y tres veces: ‘¿Es legal?’ y ‘¿tenemos una dirección política extraordinariamente clara para hacer lo que vamos a hacer?’», dijo a CNN un exfuncionario de la CIA con experiencia en la elaboración de este tipo de evaluaciones.

«El hecho de que algo sea legal bajo [el derecho de los conflictos armados] no significa que sea algo que se deba hacer», explicó esta fuente, refiriéndose a los protocolos que regulan la conducta de los Estados durante la guerra. «Hay un componente ético. Hay un componente práctico. Hay un componente pragmático». Sun