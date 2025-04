INDICADOR POLITICO

18 Puntos: un Gran Programa,

Pero sin Dinero Para Empujarlo

Carlos Ramírez

La estrategia de 18 programas y acciones del Plan México para enfrentar la guerra arancelaria del presidente Trump da en el blanco sobre lo que tiene que hacer México no para encarar el castigo tarifario en el comercio exterior, sino para salir del modelo económico que tiene al país hundido en el subdesarrollo.

Pero… como ha ocurrido con otras estrategias anteriores y con grandes decisiones como el tratado de Comercio libre, los objetivos están muy bien planteados, aunque los instrumentos para conseguirlos simplemente no existen. Los 18 puntos requieren de una enorme bolsa presupuestal pública que no existe: el déficit de finanzas públicas es oficialmente de -3%, algunos reconocen -5% y técnicos en economía creen que es de -7%.

El modelo de planear sobre el papel sin tener los recursos para echar a andar planes y objetivos comenzó con el enfoque tecnocrático de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari que definieron planes de desarrollo muy lúcidos, brillantes, seductores y deseables, pero sin tener recursos para echarlos a andar.

Cada punto de los 18 requiere de dinero, mucho dinero, y de la capacidad política del sistema que no ha ejercido para reformular relaciones de poder que han impedido la modernización productiva:

1.- Ampliar la autosuficiencia alimentaria buscando aumentar la producción. Pero el campo está quebrado, los campesinos se fueron a Estados Unidos o a las ciudades y México no puede sembrar los alimentos que consume.

2.- Autosuficiencia energética. Pemex y CFE están quebrados, su capacidad de producción es decreciente por falta de recursos económicos.

3.- Acelerar proyectos de obra pública para 2025 es un enfoque que nos recuerda a Keynes: pagar para abrir un hoyo y luego pagar para rellenar el anterior. También requiere dinero que no hay.

4.- Acelerar construcción de vivienda y créditos. El presupuesto no alcanza para construir el millón de viviendas que se ha comprometido, y los créditos no se recupera.

5.- Ampliar la fabricación del mercado interno en productos de consumo local, cuando la política industrial carece de estímulos a los empresarios y no hay créditos. Fabricar semiconductores exige educación técnica que tampoco existe.

6.- Aumentar la fabricación de vehículos internos, pero partiendo de que las empresas de productos intermedios de vehículos disminuyeron y se entregaron en el capital extranjero.

7.- Aumentar la producción nacional de medicinas y equipos médicos, pero luego del gran fracaso del Gobierno de López Obrador en el sector salud y el fracaso gubernamental en sus relaciones con las farmacéuticas privadas.

8.- Aumentar la producción petroquímica y de fertilizantes. No hay ni empresas ni dinero.

9.- Aumentar el contenido nacional de compras públicas, cuando el gobierno federal sigue sin pagar facturas anteriores

10.- Aumentar ventas de productos nacionales en tiendas de autoservicio, pero ante la decreciente producción de productos nacionales.

11.- Incrementar el portafolio de inversiones en México, pero los empresarios están cómodamente instalados en el contratismo menor.

12.- Licitación de quince polos de bienestar, una promesa que viene de décadas.

13.- Aumentar la creación de al menos un millón empleos, frente al millón de nueva población económicamente activa cada año, a un desempleo de tres millones y a 33 millones de trabajadores en el sector informal.

14.- Programas de facilidades de la banca para apoyar empresas pequeñas, pero ese nivel de producción está totalmente quebrado.

15.- Mayor inversión para investigación científica y tecnológica, con un sistema educativo controlado por la CNTE y el SNTE y el modelo antineoliberal educativo de AMLO.

16.- Renovar el paquete contra la inflación, una decisión solo de control de precios que no estimula la producción

17.- Mantener el aumento de salario mínimo real con empresas que ya no tienen capacidad para sostenerlos.

18.- Ampliar los programas de bienestar como prioridad que se está comiendo todo el presupuesto.

El programa anticrisis del Plan México es muy completo, pero necesitará todo un replanteamiento del modelo de desarrollo, una agresiva reforma fiscal para aumentar fondos presupuestales y una baja adicional en el gasto público corriente, además de un pacto estratégico con los empresarios en modo de clase productiva, no de contratistas,

