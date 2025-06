Consumo de Alcohol, los Riesgos del Exceso Prevalecen

Ante la problemática de consumo de alcohol en la Ciudad de México, Amaya OrdorikaImaz, directora general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) señala que se trata de una las sustancias sicoactivas que más se consumen a nivel nacional, pues se registra que cerca de 70% de la población la ha ingerido, al menos una vez en su vida.

Aunque el dato anterior se ha mantenido estable, advierte que «lo que ha aumentado» tanto a escala nacional como en la Ciudad de México es la frecuencia y la cantidad de alcohol que se consume, «eso nos habla justamente de la importancia de poder implementar políticas muy específicas dirigidas a la población sobre las prácticas de consumo», manifestó la especialista.

«Es importante decir que tenemos estos datos sobre consumo de alcohol que no contamos con el de otras sustancias sicoactivas, en parte por la gran prevalencia del consumo, pero también porque nos hemos acercado a entender el consumo de alcohol no desde una lógica de juicio moral o estigma, sino de entenderlo desde una perspectiva de salud pública», refiere.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la funcionaria explica que existe un dato «alarmante»: más de la mitad de las personas comienzan a consumir alcohol antes de los 17 años. Si bien, el porcentaje de personas que lo consumen antes de esa edad ha disminuido, OrdorikaImaz advierte que «no es en la tendencia que quisiéramos» por ello reconoce que en este aspecto hay mucho trabajo por hacer.

«Es cierto que hay mayor prevalencia de consumo de alcohol en hombres que mujeres y [que] manejan más hombres que mujeres, [pero] esto no está en proporción con [el consumo de alcohol]. Realmente tenemos una tendencia mucho mayor por parte de los hombres a conductas de alto riesgo bajo los efectos del alcohol, y esto no es resultado del alcohol en sí mismo, sino del lugar cultural que le hemos asignado a esta sustancia y a la asociación que hemos establecido entre ella y masculinidades de alto riesgo, en muchos casos violentas», sugiere.

Ese dato también se ve reflejado en que son más hombres quienes resultan lesionados en accidentes relacionados con consumo de alcohol, que mujeres, indica.

Datos muertes por alcohol.

De las 16 alcaldías de la Ciudad de México, la de Iztapalapa es donde se han registrado más muertes relacionadas con el consumo de alcohol en los últimos años, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Salud local.

Entre 2019 y 2023, en dicha demarcación las autoridades registraron 197 defunciones por esa sustancia, de acuerdo con los datos obtenidos por EL UNIVERSAL vía transparencia.

Al solicitar los datos más actualizados, la Secretaría de Salud local indicó que la información de 2024 «aún está siendo validada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como por la dirección general de Información en Salud del Gobierno federal».

De acuerdo con los datos, tan sólo en Iztapalapa, en 2019 se registraron 28 decesos; 42 en 2020 y la cifra subió a 50 en 2021.

En 2022 fueron 36 y en 2023 se registraron 41 muertes relacionadas con el consumo de alcohol.

Aumenta riesgo de mortalidad prematura.

Jesús Alegre, del departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, advierte a esta casa editorial que el alcohol «hace daño a cualquiera» y aumenta el riesgo de mortalidad prematura.

«El riesgo de vida es la capacidad que tenemos de vivir más y este asunto nos va poniendo la mortalidad en edades más tempranas. Lo que queremos es que la gente viva más y con mejor calidad de vida, lo que se disminuye con el alcohol. Se disminuye a la mitad con casi cualquier tipo de consumo de alcohol», indica el experto.Sun