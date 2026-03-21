EL QUINTO PODER DE MEXICO

Por Ernesto L. Quinteros

Tapachula: Entre la Espera, la Presión Social y el Nuevo Éxodo Migrante

La anunciada salida de la caravana migrante “Génesis 2026” para el próximo 25 de marzo en Tapachula, no es un hecho aislado, ni una reacción improvisada. Es, en realidad, el reflejo de una crisis prolongada que se vive en la frontera sur de México, particularmente en la Perla del Soconusco, donde miles de personas han quedado atrapadas en un limbo migratorio que parece no tener salida clara.

Hoy, diversos organismos internacionales y estimaciones locales coinciden en que en esta ciudad se encuentran varados más de 60 mil migrantes de distintas nacionalidades. Personas que llegaron con la esperanza de encontrar una oportunidad, pero que se han topado con un sistema que no resuelve su situación: no los regulariza con rapidez, no los deporta y, en muchos casos, tampoco les permite continuar su tránsito hacia otras regiones del país.

Este escenario ha generado una especie de “embudo humano”, donde la movilidad se detiene, pero las necesidades crecen todos los días.

Por un lado, existe un grupo importante de migrantes que, ante el paso del tiempo, ha optado por adaptarse. Algunos han decidido quedarse temporalmente en Tapachula, otros incluso han comenzado a construir una vida en esta región. Sin embargo, esta integración no ha sido sencilla. Se da en medio de limitaciones económicas, barreras laborales y una saturación evidente de servicios.

Por otro lado, hay miles que no ven en Tapachula una opción viable. Son quienes no encuentran empleo, quienes viven en condiciones precarias o quienes simplemente no desean establecerse en el sur del país. Para ellos, la única salida visible vuelve a ser la organización colectiva: la caravana.

Ahí es donde toma fuerza nuevamente este tipo de movilización. No como un acto político necesariamente, sino como un mecanismo de supervivencia.

La presión social en la ciudad es cada vez más evidente. No solo para los migrantes, sino también para la población local, que observa cómo la demanda de empleo, servicios de salud, vivienda y espacios públicos crece sin una respuesta proporcional de las autoridades. Es una tensión silenciosa, pero constante.

El problema de fondo es estructural. La política migratoria en esta región parece haberse quedado a medias: contiene, pero no resuelve. Administra, pero no integra. Y en ese punto intermedio, miles de personas quedan atrapadas.

A esto se suma un contexto internacional complejo. El actual escenario de tensiones entre Estados Unidos, Irán e Israel ha endurecido políticas migratorias, incrementado deportaciones y generado mayor incertidumbre en las rutas tradicionales de movilidad. Lo que ocurre en otras regiones del mundo termina impactando directamente en ciudades como Tapachula.

La consecuencia es clara: más personas llegan, menos personas avanzan.

La caravana “Génesis 2026” surge precisamente en este contexto. Es la manifestación de una desesperación acumulada, pero también de una falta de alternativas institucionales. Cuando los canales legales no funcionan con eficacia, las personas buscan otras formas de hacerse visibles.

Sin embargo, estas movilizaciones también implican riesgos: en seguridad, en salud, en derechos humanos. No son una solución, sino un síntoma.

Tapachula se ha convertido, sin haberlo decidido, en una ciudad de contención migratoria. Y como toda zona de contención, resiente el peso de una problemática que rebasa lo local. Aquí confluyen decisiones nacionales e internacionales, pero las consecuencias se viven en lo cotidiano: en las calles, en los mercados, en los espacios públicos.

La pregunta del millón es: ¿Permitirán las autoridades de nuestro país que salga esta nueva caravana? Cuando el gobierno de Estados Unidos presiona al Gobierno Mexicano para evitar el paso de los migrantes por territorio mexicano.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana. ¡Animooo!

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