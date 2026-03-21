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Cumple 72 Horas Paro de Labores de Maestros del SNTE en Chiapas

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*Liberan Casetas Tomadas Desde el Jueves.

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 20 de Marzo.- En su tercer y último día de protestas y paro laboral de 72 horas, docentes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE), ocuparon la mañana de este viernes dos casetas de peaje y permitieron el paso libre de vehículos.
Las casetas «liberadas», a partir de las 9 de la mañana, son la de Chiapa de Corzo, que enlaza a Tuxtla Gutiérrez con San Cristóbal de las Casas y de Ocuilapa de Juárez, ubicada entre Ocozocoautla de Espinosa y Arriaga.
A esos sitios llegaron cientos de maestros. Al grito de: » Si no hay solución, no rueda su balón», abrieron los accesos de las casetas para que el transporte público y particular circulara libremente, sin pagar las cuotas respectivas. Ambas casetas están concesionadas a la empresa española Aldesa.

El magisterio disidente ha mantenido también el paro de 72 horas, que concluye hoy, y el plantón con su campamento montado el miércoles en el zócalo de Tuxtla Gutiérrez.
Isael González Vázquez, dirigente de la Sección 7, enfatizó que la demanda magisterial es la reanudación de la mesa de diálogo y negociaciones con la presidenta, Claudia Sheinbaum para resolver sus requerimientos.
Las exigencias principales son la abrogación de la reforma educativa y de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aprobada en 2007.
En demandas locales, agregó el líder local, destaca la también urgente instalación de la mesa tripartita en la que participen además de Sheinbaum, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la dirigencia de la Sección 7.
En esa mesa local, se tratarían temas como la creación de plazas nuevas, ya que nada más en educación indígena se necesitan 5 mil 800, así como docentes de educación física y de educación especial. Sun

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