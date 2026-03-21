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Participa Juan Carlos Moreno Guillén en Centenario de la Escuela Camilo Pintado Rincón

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*Contribuye a la Formación de Mejores Seres Humanos.

En un emotivo acto que reunió a estudiantes, profesorado y generaciones egresadas de la Escuela Primaria Camilo Pintado Rincón, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, junto al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, participaron en la conmemoración del centenario de esta emblemática escuela en la capital chiapaneca.

En este marco, Moreno Guillén, como egresado de esta institución educativa, expresó su alegría por regresar a las aulas que marcaron su formación. Rememoró con afecto a sus maestras y las experiencias compartidas durante su etapa escolar, así como una anécdota de cuando él era estudiante y recibieron una visita del entonces gobernador Juan Sabines Gutiérrez, destacando que, al igual que en aquella ocasión, la presencia del gobernador Eduardo Ramírez en este día será un recuerdo significativo para las niñas y niños que hoy forman parte de esta comunidad.
Finalmente, el magistrado presidente deseó que esta emblemática institución cumpla muchos años más y señaló que una infancia feliz contribuye a formar mejores seres humanos, ciudadanas y ciudadanos comprometidos con su entorno, capaces de aportar lo mejor por Chiapas y por México.
Como parte de las actividades de este evento, que contó con la presencia del director del plantel, Jorge Alberto Nucamendi Grajales, así como con la intervención de autoridades estatales y municipales, se realizó la develación de una placa conmemorativa y el banderazo de inicio de obras de construcción y rehabilitación del inmueble.
Además, con la participación de estudiantes y ex alumnado se instaló una cápsula del tiempo, enviando un mensaje para que las futuras generaciones reafirmen el valor de la educación, con esperanza, identidad y orgullo. Boletín Oficial

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