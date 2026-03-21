Padres de Familia Exigen Reconstrucción de Escuelas en el Soconusco

*Afectadas por Sismos.

Suchiate, Chiapas; 20 de marzo de 2026.— Padres de familia de diversos municipios de la región del Soconusco exigieron al Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas INIFECH el cumplimiento de acuerdos establecidos en una minuta de trabajo relacionada con la reconstrucción de planteles escolares.

El presidente regional del Comité de Padres de Familia, Javier Ovilla Estrada, denunció que, pese a múltiples reuniones con autoridades, no existe un seguimiento formal a los compromisos adquiridos, lo que mantiene en incertidumbre a las comunidades educativas.



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Señaló que han sostenido comunicación con el funcionario Venerando Díaz, sin embargo, afirmó que las respuestas han sido insuficientes y limitadas a llamadas telefónicas en las que se asegura que los problemas están resueltos, sin respaldo documental.Existe una minuta que no ha sido cumplida. No basta con afirmaciones verbales; se requiere un documento oficial que establezca claramente los compromisos de demolición y reconstrucción de las escuelas, expresó.Los padres también denunciaron inconsistencias en el proceso, ya que recientemente se les solicitó inspeccionar espacios para nuevas aulas y posibles demoliciones, lo cual consideran contradictorio con los acuerdos previos.Subrayaron que en ningún momento aceptaron participar en trabajos de demolición, al considerar que dicha actividad representa un riesgo para la comunidad.Es irresponsable pedir a los padres que intervengan en la demolición. En caso de un accidente, no está claro quién asumiría la responsabilidad, advirtieron.Asimismo, señalaron otras problemáticas sin atender, como fallas en el suministro eléctrico y la falta de regularización de pagos centralizados en varios planteles.Por su parte, Armando López Salas, presidente de la sociedad de padres de familia de la escuela Emiliano Zapata, ubicada en el ejido La Libertad, hizo un llamado a las autoridades estatales para que intervengan y garanticen el cumplimiento de los acuerdos establecidos desde 2017, durante la administración anterior, los cuales contemplaban la demolición y reconstrucción de escuelas afectadas.Los inconformes advirtieron que, de no recibir respuestas claras y formales, podrían recurrir a medidas de presión, como el cierre del puerto fronterizo Suchiate II.No obstante, enfatizaron que su intención no es generar conflicto, sino lograr que se atiendan sus demandas en beneficio de la comunidad educativa. EL ORBE/Nelson Bautista