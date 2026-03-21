Productores Denuncian Contrabando de Mercancías en Aduana de Suchiate

*Ingreso de Producto Extranjero sin Regulación Impacta a la Economía Regional

Tapachula, Chiapas, 20 de marzo de 2026.— La frontera sur de México, particularmente en el municipio de Suchiate, se ha convertido en un punto crítico para el ingreso ilegal de camarón extranjero, situación que hoy pone en jaque a miles de productores nacionales y evidencia graves fallas en los controles aduanales.

La denuncia surgió de una rueda de prensa en el Senado de la República desde el 24 de febrero de 2026, liderada por la senadora Paloma Sánchez Ramos (PRI, Sinaloa), donde productores de camarón de estados como Sinaloa, Sonora y Nayarit expusieron un esquema de corrupción que permite la entrada ilegal de producto extranjero.



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De acuerdo con el sector pesquero, diariamente ingresan por esta región hasta 20 tráileres cargados con camarón de origen ecuatoriano, que es triangulado a través de países como Guatemala y Honduras para evadir restricciones comerciales y sanitarias. El producto cruza la frontera como si fuera centroamericano, burlando inspecciones y controles oficiales.Esta práctica ha generado una distorsión severa en el mercado nacional, ya que el camarón ilegal se comercializa a precios hasta 50% más bajos, provocando la caída de los precios del producto mexicano. En estados productores del noroeste, se reportan bodegas saturadas y miles de toneladas sin poder colocarse en el mercado.El impacto no es menor. Se estima que hasta 400 mil empleos directos e indirectos están en riesgo, afectando a pescadores, acuicultores, trabajadores de plantas procesadoras y cadenas de distribución. Además, el ingreso irregular del producto representa pérdidas millonarias para el erario por evasión de impuestos y aranceles.En la región del Soconusco, esta problemática también genera preocupación, ya que el flujo ilegal de mercancías debilita la economía local, fomenta la competencia desleal y pone en entredicho la eficacia de las autoridades encargadas de la vigilancia fronteriza.A ello se suma el riesgo sanitario, ya que el camarón que ingresa de manera ilegal no cumple necesariamente con los controles de calidad exigidos en México, lo que podría afectar a los consumidores.Pese a los señalamientos y denuncias, productores aseguran que las acciones para frenar este fenómeno han sido insuficientes, especialmente en una temporada clave como la Cuaresma, cuando incrementa el consumo de productos del mar.El caso de Suchiate refleja no solo una problemática regional, sino un desafío nacional que pone en evidencia la urgencia de fortalecer los mecanismos de control, transparencia y vigilancia en las aduanas del país para proteger la producción interna y garantizar condiciones justas de mercado. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.