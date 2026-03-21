Sector Empresarial de Tapachula Reconoce Resultados de la Estrategia de Seguridad

*Se Reúnen con Óscar Aparicio, Titular de la SSP.

Tapachula, Chiapas; 20 de marzo de 2026.- En la Zona Norte de Tapachula, Chiapas, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado de los subsecretarios Álvaro Serrano Escobedo, Octavio García Macías, áreas de inteligencia y mandos operativos, sostuvo un encuentro con empresarios de la zona alta, como parte de las acciones de proximidad social y construcción de confianza.

Este diálogo directo permitió escuchar a quienes todos los días trabajan por el desarrollo de la región, reafirmando que la seguridad se construye en unidad, con responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno.

El subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Serrano Escobedo, destacó que la participación de la sociedad es fundamental y reiteró que existe voluntad y responsabilidad del Estado para responder con cercanía, compromiso y resultados.

Señaló que el trabajo en seguridad es permanente: “Nos apasiona servir, estamos las 24 horas y la seguridad no descansa”.

Durante la reunión, el empresario Tomás Edelmann expresó que esta seguridad le hacía falta a Chiapas, reconociendo que la presencia institucional hoy genera mayor confianza en la población.

De manera especial, la señora Ingrid Hoffmann compartió su experiencia tras presenciar un operativo, destacando el actuar de los elementos: “Fue un trabajo de primera, con respeto, buen trato y excelente logística; las personas se retiraron sin problema”. Su testimonio refleja el enfoque humano y profesional con el que se conducen las acciones de seguridad.

En el mismo sentido, Lety Reyes expresó, “Señor secretario, las mujeres ya podemos transitar con tranquilidad; nos trasladamos todos los días a nuestros centros de trabajo y quienes compran nuestro producto ahora tienen confianza de venir a Chiapas”, destacando el impacto de la seguridad en la movilidad, el trabajo y la economía local.

El subsecretario de Inteligencia e Investigación de la SSP, Octavio García Macías, subrayó que Chiapas actualmente cuenta con equipamiento tecnológico y capacidades operativas para atender de manera eficiente los retos en materia de seguridad, fortaleciendo la respuesta institucional en todo el estado.

Aparicio Avendaño reiteró que en Chiapas existe una firme voluntad política para garantizar la paz, impulsada por un gobierno que ama profundamente a su estado y trabaja todos los días por el bienestar de su gente. Agradeció la confianza de las y los ciudadanos y reafirmó: “Estamos comprometidos con ustedes, con Chiapas y con la construcción de un entorno seguro para todas y todos”.

Al finalizar, todas y todos los asistentes reiteraron su compromiso de seguir trabajando en conjunto, fortaleciendo el Camino de la Paz en Chiapas, con diálogo, confianza y corresponsabilidad. Boletín Oficial