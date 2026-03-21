Ayuntamiento de Tapachula Acerca Servicios de Salud a la Zona Alta

Brigadas de Salud Atendieron a Familias del Ejido Toquián Grande

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Llevaron Servicios de Odontología, Enfermería, Atención Psicológica, Medicina General, Entre Otras

Tapachula, Chiapas, 20 de marzo de 2026.- Como parte de las acciones que promueven el bienestar y la atención médica en comunidades de la zona alta del municipio, el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Salud Municipal, acercó los servicios gratuitos de la Brigada Integral de Salud a las familias de Toquián Grande.



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En representación del alcalde Yamil Melgar Bravo, el titular de la dependencia, Pancho Castillo Ordóñez, informó que estas brigadas se realizan de manera gratuita, con personal capacitado y atención profesional, garantizando servicios de calidad para la población.Acompañado por los regidores Adriana Blas Solís, Edi Alberto García Juárez y Juan Carlos Damiano Solís, destacó que para el Gobierno Municipal es fundamental acercar servicios esenciales a quienes más lo necesitan, por lo que durante la jornada se brindaron módulos de odontología, enfermería, atención psicológica, medicina general, cortes de cabello, vacunación antirrábica y pláticas de orientación, contribuyendo al desarrollo integral de las familias.Ante autoridades ejidales y habitantes de la comunidad, el funcionario reiteró el compromiso de la administración municipal de continuar fortaleciendo las acciones de salud preventiva y atención comunitaria, llevando servicios dignos y oportunos a todas las localidades del municipio. Boletín Oficial