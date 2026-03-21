Tapachula Será Sede del Ajedrez Nacional con la Gran Copa Chiapas Jaguar 2026

Ajedrecistas Nacionales y Jóvenes Promesas se Darán Cita Este Sábado 21 de Marzo en el Hotel Cabildo´s

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Este Torneo Impulsa el Talento, la Disciplina y el Desarrollo Intelectual

Tapachula Chiapas 20 de marzo de 2026.- Este sábado 21 de Marzo, el Hotel Cabildo’s, ubicado en el corazón de la ciudad, se convertirá en el punto de encuentro de destacados ajedrecistas con la celebración de la Gran Copa Chiapas “Jaguar de Ajedrez 2026”, un torneo que reunirá talento nacional e internacional en un ambiente de alta competencia.



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El Salón HC del recinto albergará este evento oficial, avalado para ELO FIDE Rápido y Rating Nacional, lo que garantiza la presencia de jugadores de alto nivel que buscarán mejorar su posición en el ranking.La competencia se desarrollará bajo el sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de juego de 20 minutos más incremento de 5 segundos por jugada.El certamen contempla tres categorías: Jaguar Libre, dirigida a jugadores avanzados; Ocelote, hasta 1700 de rating, enfocada en competidores en desarrollo, y Lince Sub-12, plataforma para nuevas promesas del ajedrez.La bolsa de premios destaca por su atractivo, con 15 mil pesos para el primer lugar de la categoría estelar, además de incentivos que alcanzan hasta el décimo puesto, incluyendo dispositivos electrónicos.Entre los participantes sobresale la Maestra FIDE Sandra Nayeli Guillén Cristóbal, tricampeona nacional juvenil Sub-18 y representante de México en competencias internacionales, incluyendo la Olimpiada Mundial de Ajedrez en Chennai 2022 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023.También se contará con la presencia de la Maestra Nacional Karina Guillén, así como del talento juvenil veracruzano Matías Almeyda, actual número uno nacional Sub-12 y campeón del Nacional Mario Jordan en su categoría.El talento local estará representado por Tomás Cañaveral, campeón nacional Sub-12 de la Copa Revolución 2025, quien buscará destacar ante su público.En la rama magistral, participarán los Maestros FIDE Abel Dávalos y Miguel Tadeo Palma, ambos reconocidos por su trayectoria y nivel competitivo en torneos de alto rendimiento.El torneo contará con un equipo arbitral calificado, encargado de garantizar el cumplimiento de las normas oficiales y el desarrollo justo de cada partida, brindando certeza a los competidores en cada ronda.La Gran Copa Chiapas cuenta con el respaldo de la Federación Nacional de Ajedrez de México (FENAMAC), el Gobierno Municipal de Tapachula y Periódico EL ORBE, así como el invaluable apoyo de la Empresa Damigas, consolidándose como un esfuerzo conjunto para impulsar el deporte ciencia en la región. EL ORBE/Nelson Bautista