Belanova Descongela Recuerdos en el Vive Latino

Los integrantes de Belanova lo dijeron minutos antes de subir al escenario: estaban nerviosos y poco convencidos antes de afrontar al público del festival de tradición rockera por excelencia de México: el Vive Latino.

Era, además, el regreso de la banda a escenarios de la capital luego de seis años de ausencia, en los que, confesó Denisse en una charla previa a entonar su primera melodía, pasó por depresión y una búsqueda personal. Pero eso quedó atrás apenas interpretó su primera estrofa, en un aforo a 50% de su capacidad: “La gente viene y va/ yo me congelo/ sólo para aterrizar/ en tu recuerdo”, entonó de su éxito «Me pregunto» que remitió a la nostalgia de los presentes, incluso los que no vivieron de lleno los inicios de los 2000.

El grupo fluyó entonces, no titubeó pese a que crecía la convocatoria; Denisse bailó, por momentos, simulando ser una muñeca, con movimientos de brazos, piernas mecánicas y un rostro serio. Pero no todo fue tan mecanizado, en ocasiones mostraba su curiosidad más humana moviendo las palmas y mirando boquiabierta a su público. Los sintetizadores armonizaron junto a la aguda voz de Denisse, quien tras tres canciones pareció quitarse peso de encima y comenzó a recorrer el escenario, a disfrutar plenamente de la tarima con su vestido rosa de tonos brillantes, casi platinado.

En el público confluían los fans más fieles con curiosos que sólo querían presenciar el regreso. Hubo quien no sabía alguna de las melodías, pero quiso atestiguar un momento de viralidad. Los primeros cantaron, decididos a dejar la garganta en cada coro; los segundos se limitaron a observar, repasando si el show de Belanova merece un espacio en sus playlist.