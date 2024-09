Julieta Venegas Habló del Comportamiento Machista de su Papá

Julieta Venegas concedió una entrevista a «El País» y Leila Guerriero, en 2020, en la que rememoró cómo fue crecer a lado de su padre, quien tuvo comportamientos muy machistas, su madre y sus cinco hermanos, pues ella fue la primera en dejar la casa familiar, en Tijuana, para viajar a la Ciudad de México en búsqueda de probar suerte en la música, pese a que no contaba con el apoyo de su progenitor.

La cantante tijuanense siempre se ha caracterizado por su poder lírico e independencia, pues fue de las primeras mujeres en darse a conocer en la escena del rock de nuestro país, idea que no fue del gusto de su padre, don José Luis Venegas, que al enterarse de que Julieta quería dedicarse a la música, reprobó por completo su decisión, lo que provocó que su relación fuera cada vez más conflictiva. Fue así como lo relató la intérprete de «Me voy» cuando Guerreiro la visitó en su departamento en Argentina hace cuatro años, a poco de que la pandemia comenzara.

Aunque, en realidad, siempre existió una relación ríspida entre Julieta y su padre, quien siempre mostró preferencia por Yvonne, la hermana gemela de la acordeonista, debido a que ella siempre mantuvo un perfil más serio; tenía menos amistades y prefería dedicar tiempo a tocar el piano que, un día, dieron a su padre como pago de uno de sus trabajos como fotógrafo. Creo que nos criaron haciéndonos competir. La gemela buena y la gemela mala, la linda, la fea; Yvonne era la buena y yo era la mala, ella era muy sociable y yo no, eso se volvió casi una caricatura: la buena onda y la mala onda», confió a la periodista argentina. SUN