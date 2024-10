Venga la Alegría usa Foto de Julián Figueroa Mientras su Viuda Canta

Imelda Tuñón, viuda de José Manuel Figueroa, nuevamente olvidó la letra de la canción que estaba cantando durante el concurso «Venga la Alegría La Voz», el cual forma parte del matutino de TV Azteca, la nuera de Maribel Guardia, que está comenzando su carrera musical, admitió que no se encuentra en su mejor momento.

Ime, como la llaman muchos cariñosamente, tuvo algunas fallas durante su actuación, en un inicio olvidó parte de la canción «En cambio no», de Laura Pausini, y de acuerdo a los críticos lucía cansada y sin técnica. Tuñón se defendió diciendo que en efecto estaba cansada porque una noche antes había tenido una presentación en teatro, y confesó que ver la foto de Julián, el padre de su hijo, mientras estaba cantando, la sacó de onda.

“Fue fuerte ver la imagen de Julián cuando estaba cantando, sí me puso un poco…. no sé, como que me sacó de onda, venía el coro y así, mi cabeza como que hizo pff; triste, pero todo se puede en esta vida y de todos los problemas se sale”, expresó. En redes sociales usuarios criticaron a la producción de «Venga la Alegría» por haber usado la foto de Julián Figuera cuando Imelda estaba cantando; el hijo de Maribel Guardia murió el 9 de abril de 2023 por un infarto que sufrió mientras dormía en su hogar.

Desde entonces, Imelda vive con su suegra Maribel, quien la quiere como si fuera su hija, y aunque la cantante y actriz sabe que su nuera es una mujer joven que puede rehacer pronto su vida, no ha negado que le preocupa con quién convivirá su nieto José Julián. Aunque Imelda Tuñón fue captada hace unos días con un hombre que supuestamente sería su nueva pareja, la joven cantante afirmó que sólo es un amigo. SUN