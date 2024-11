Marc Anthony: Incendio Afecta su Mansión en República Dominicana

Un fuerte incendio fue reportado en la opulenta mansión del cantante Marc Anthony, ubicada en República Dominicana, la mañana de este jueves.

La propiedad del complejo Casa de Campo en La Romana y rodeada de árboles, sufrió severos daños. Los medios locales difundieron la noticia, mostrando videos que documentan la rápida intervención de los bomberos intentando sofocar las llamas que devoraron la lujosa casa.

A través de redes sociales, los internautas han expresado su pena por el cantante y la tragedia. «La gente piensa que porque sean millonarios, las pérdidas no causan tristeza. Usted puede tener millones y no querer perder sus cosas. Tengan más empatía por los demás, sean ricos o no», «El hecho de tener bienes no significa que quiera que le pasen esas cosas» son algunos de los comentarios compartidos.

Hasta el momento, se desconoce la causa del fuego. Ni Anthony ni su joven esposa, la modelo Nadia Ferreira, han ofrecido declaraciones al respecto.

No es la primera vez que el cantante se enfrenta a una situación similar. En diciembre de 2019, su yate Andiamo, anclado en un puerto de Watson Island en Miami, estalló en llamas al caer la noche. Aunque el intérprete de «Vivir mi vida» no se encontraba a bordo en ese momento, las autoridades informaron que había una pequeña tripulación en la embarcación. Los bomberos trabajaron casi toda la noche para apagar el incendio, y el yate, valorado en 7 millones de dólares según el portal de noticias TMZ, fue declarado pérdida total.