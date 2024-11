Ana Araujo Revela la Fecha en la que Pablo Lyle Saldrá de Prisión

El próximo mes de febrero se cumplirán dos años desde que Pablo Lyle fuera condenado a prisión en Estados Unidos, esto luego de que un juez de Miami lo declararan culpable por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años que murió tras un pleito con el actor sucedido el 31 de marzo de 2019.

El caso del mexicano ha causado gran revuelo en el medio del espectáculo, y es que, se ha dicho que tras recibir su sentencia y el fracaso de su apelación, Lyle se sumió en un profundo estado de depresión del que no ha podido salir.

Sin embargo; en un reciente encuentro con la prensa, Ana Araujo, exesposa del actor, aclaró todas las dudas respecto a la situación legal de Lyle, su salud en prisión y hasta reveló cuándo podría quedar en libertad.

Si bien Araujo ha enfrentado toda esta situación en completo hermetismo, en esta ocasión decidió hablar con las cámaras y micrófonos que la aguardaban en el aeropuerto de la CDMX y negó que su ex esté enfrentando episodios depresivos: «él está muy bien» y muy enfocado en vivir «un día a la vez», dijo al programa «Hoy Día».

Sobre el caso, la coach y repostera, señaló que, aunque desconocer las leyes estadounidenses, no hay nada que pueda modificar el tiempo que Lyle pasará tras las rejas, por lo que será hasta diciembre del 2026, cuando éste podría quedar en libertad.

En febrero del 2023, Pablo fue condenado a cinco años de prisión y ocho más de libertad condicional; sin embargo, al momento de su juicio, ya llevaba encarcelado dos años; mismos que le fueron reconocidos por las autoridades.

Araujo también detalló que el protagonista de telenovelas como «Mi adorable maldición» y «La sombra del pasado» se encuentra muy unido a sus dos hijos, y que éstos van constantemente a visitarlo. Sun