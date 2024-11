Lucero Sorprende a Mijares Durante Concierto

Vaya sorpresa que se llevó Manuel Mijares la noche de ayer martes en el escenario del Auditorio Nacional, cuando durante el concierto 77 de su Tour Amigos con Emmanuel, Lucero lo sorprendió mientras estaba cantando el tema «Si me tenías», canción que para muchos es una dedicatoria del cantante para Lucerito.

Los asistentes al reciento de Reforma quedaron igual de sorprendidos que Mijares, cuando Lucero apareció a las espaldas del cantante de 66 años, quien no pudo disimular su sorpresa al ver a su exesposa y madre de sus dos hijos parada frente a él carcajeándose. Lucero y Mijares han sabido mantener una relación cordial y cercana desde que se separaron en 2011, esa amistad se ha vuelto cada vez más cercana, sobre todo en los últimos años, desde que su hija Lucero Mijares incursionó en la música. Lucero y Mijares se presentan juntos a cantar, experiencia, que de acuerdo a los fans, han sido mágicas, pues además del talento de ambos, la química entre ellos es tan especial y divertida que los shows son únicos.

“Jajajaja fue sorpresa, nadie sabía! Siento que a Mijares le dio mucha risa porque no se lo esperaba. Yo también me reí mucho. Gracias grandes artistas, porque siempre comparten su escenario con todos sus colegas”, escribió Lucero en el mensaje que acompañó el divertido momento.

Lucero Mijares no podía faltar al concierto de su padre en el Auditorio Nacional, donde no sólo le aplaudió como fan, sino que también cantó con él llevándose una gran ovación de los asistentes. Otro de los momentos especiales que Lucero reposteó en su cuenta de X fue cuando Mijares le dedicó a su hija Lucero Mijares el tema que muchas veces han cantado juntos “El privilegio de amar”. SUN