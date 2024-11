Gloria Aura Demuestra que sí Estudió con Mariana Echeverría en el CEA

Gloria Aura está dispuesta a demostrar que las acusaciones que hizo acerca de Mariana Echeverría, sobre el aparente bullying que ejerció a sus compañeras cuando estudiaba en el CEA, son ciertas, pues luego de que la conductora dijera que no se acordaba de ella, la actriz ya demostró fotografías de la época en que aparecen juntas.

Pese a que Echeverría ya salió de «La casa de los famosos», la polémica en torno en ella continúa, pues ahora que la conductora ha vuelto a la cotidianidad fuera de la casa, los reclamos no se han hecho esperar. Y aunque Gloria Aura no ha reclamado nada a Mariana, sí es una de las figuras del medio que se ha unido al debate, a través de las redes sociales, cuando declaró que ella fue testigo del bullying que cometió con sus compañeras del CEA, por allá del 2008.

“Mariana, cuando estabas en el CEA, y tuve la desgracia de compartir el mismo salón contigo, hacías esto tal cual, tú siempre has sido una bully, yo fui a consolar a las niñas que se iban llorando al baño por tu maltrato constante, te invito a la reflexión”, escribió Aura a través de su cuenta de X. A partir de ahí, y basada en su experiencia personal con la conductora, la actriz siguió dando su opinión de la participación de Mariana dentro del reality, sugiriendo que su personalidad era equiparable a la de una persona narcisista.

Y aunque Gloria Aura ha sido muy crítica con el comportamiento de su excompañera, también ha tratado de aconsejarla, señalando que puede tratar las situaciones que la han llevado a actuar como se comporta a través de la terapia. SUN