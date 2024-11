Por Aventurera, Juan Osorio Explota Contra la Hija de Carmen Salinas

En fecha reciente María Eugenia «Nena» Plascencia, hija de Carmen Salinas opinó que Irina Baeva no era la indicada para protagonizar la actual temporada de «Aventurera» y señaló que una opción mejor era haber puesto a Niurka y Maribel Guardia.

Esto lo comentó debido a que su madre fue una de las principales productoras y promotoras de esta obra teatral desde finales de los años 90. Ante estas declaraciones, el productor Juan Osorio respondió molesto y defendió su montaje que terminará temporada el próximo día 31 con la participación de la Sonora Santanera y Emilio Osorio.

“Cuando ella produzca su obra de teatro, su serie o lo que vaya a hacer que haga su propio reparto, éste fue el mío, mi apuesta, no hay vuelta de hoja”, comentó el realizador ante los medios. Tras su cierre en la Ciudad de México, la puesta en escena tendrá una gira por Guadalajara, Monterrey, Querétaro, así como dos presentaciones privadas en noviembre en la capital del país.

“Se cierra un ciclo de Aventurera, el año próximo haré la segunda temporada, pero ya con otro objetivo, ya no será homenaje a Carmen. Se cumple con el objetivo y así es esta carrera: un día te pega te va muy bien y al otro día tienes un tropiezo: yo lo llamo una gran experiencia, sobre todo muy contento y muy firme que aguanté a mi reparto hasta el final”.

Después de tantos dimes y diretes que tuvo «Aventurera», Osorio dijo que aprendió a valorar quiénes son sus amigos y los que están con él a pesar de todo; ahora su próximo proyecto será una nueva novela. SUN