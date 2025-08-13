México Extradita a EEUU a 26 Narcos Recluidos en Diversos Penales Federales

*Entre Ellos “el Cuini” y “la Tuta”

Ciudad de México; 12 de Agosto de 2025.- Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que trasladaron a Estados Unidos a 26 personas privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país.

Por medio de una tarjeta informativa, dieron a conocer que las 26 personas, aún sin revelar sus nombres, tenían órdenes de extradición y eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública.

El Departamento informó que los 26 narcos enfrentan cargos penales federales y estatales relacionados con narcotráfico, toma de rehenes, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero, asesinato de un agente del sheriff, entre otros.

Entre los hombres se encuentran integrantes del Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Noreste.

-Abigael González Valencia, alias “Cuini”, líder del brazo financiero del CJNG llamado “Los Cuinis”, así como cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

-Kevin Gil Acosta, alias “El 200? y Martín Zazueta Pérez, alias “El Piyi”, identificados como líderes del aparato de seguridad de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

-Abdul Karim Conteh, ciudadano de Sierra Leona acusado de dirigir una organización de tráfico de personas para trasladar migrantes desde México hacia EEUU,

-Leobardo García Corrales, alias “Leo”, identificado como una figura importante del Cártel de Sinaloa por ser amigo cercano y socio de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

-Luis Raúl Castro Valenzuela, alias “Chacho”, identificado como miembro del Cártel de Sinaloa acusado por EEUU del secuestro y toma de rehén a un ciudadano estadounidense.

-Juan Carlos Félix Gastelum, alias “El Chavo Félix”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y yerno de Ismael “El Mayo” Zambada.

-Roberto Salazar, alias “El Gordo Jr.”, a quien se le identifica como presunto integrante de “Los Cabrera”, facción del Cártel de Sinaloa.

-Pablo Edwin Huerta Nuño, alias “El Flaquito”, uno de los líderes del Cártel de los Arellano Félix (CAF).

-Enrique Arballo Talamantes, alias “El Junior”, uno de los más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) al estar vinculado con homicidios.

-Benito Barrios Maldonado, “Comandante”, exfuncionario de la Agencia de Investigación Ministerial (AMIC) de Sonora.

-Luis Raúl Castro Valenzuela, alias “Chacho”, presunto operador del Cártel de Sinaloa.

-Francisco Conde Chávez.

-Baldomero Fernández Beltrán, alias “El Mero”, presunto operador de “Los Pelones”, brazo armado de Los Chapitos.

-Ismael Enrique Fernández Vázquez.

-José Carlos Guzmán Bernal.

-Antón Petrov Kulkin, médico búlgaro identificado como cocinero de fentanilo en Mexicali, Baja California.

-Roberto Omar López, alias “Shrek”.

-José Francisco Mendoza Gómez, alias “Yiyo”.

-Hernán Domingo Ojeda López, apodado “El Mero Mero” y señalado como tío de Ovidio Guzmán López.

-Daniel Pérez Rojas, alias “El Cachetes”, identificado como líder de Los Zetas.

-Juan Carlos Sánchez Gaytán, alias “El Mostachón”, identificado como integrante de Los Zetas.

-David Fernando Vásquez Bejarano, alias “El Acelerado”, integrante de “Los Rusos”.

-José Antonio Vivanco Hernández.

-Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, piloto de confianza de Iván Archivaldo Guzmán e importante operador de la facción de Los Chapitos.

-Jesús Guzmán Castro, alias “Chuy”, identificado como operador de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

-Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios. SUN