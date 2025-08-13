Programa de Desarme ha Recolectado 5 mil Armas: SEGOB

*En 29 Entidades de la República.

Ciudad de México; 12 de Agosto de 2025.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, del 10 de enero a la fecha, han recolectado 5 mil armas de fuego mediante el programa «Sí al desarme, sí a la paz».

De esas armas, 3 mil 39 son armas cortas, mil 4429 son armas largas, y 619 granadas, 353 mil 423 cartuchos y 5 mil 693 cartuchos, entre otros.

«Aquí también es la suma de esfuerzos con la Secretaría de la Defensa Nacional. Solo, por poner un ejemplo, en Cajeme, Sonora, del 22 de julio al 8 de agosto, se intercambiaron por dinero en efectivo 80 armas de fuego, 85 cargadores y más de 20 mil cartuchos», destacó.

Añadió que la suma de esfuerzos nos ha permitido llegar con este programa de Sí al Desarme, sí a la Paz, a 29 entidades, logrando que la población ejerza su derecho a vivir en paz.

Comentó que este 12 de agosto iniciará el programa en Tlajomulco, Jalisco.

«Y ahí con la participación de la Secretaría de la Defensa y con el apoyo de la iglesia católica que nos permite colocar los módulos en el atrio de la iglesia. Hoy nos da mucho gusto que niñas y niños acudan a los módulos de para canjear sus juguetes bélicos por juguetes educativos», destacó.

«(…) como dijo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, atender a las causas que generan la violencia es abrazar la bandera de la paz, no solo con las manos, sino con los actos. Eso es justicia social», Informó.

Asimismo, Rosa Icela Rodríguez presentó un nuevo informe sobre la atención a las causas como parte de la estrategia de seguridad y paz

La funcionaria detalló que hasta el momento se han realizado las mesas de paz en todo el país y se han conformado 264 comités de paz. SUN